Людмила просит помочь побороть ей онкологию

Плосконос Людмила из Павлограда обращается за помощью в сборе средств на свое лечение, ведь болезнь поставила ее жизнь под угрозу.

“27.02.2023 года на плановом осмотре у гинеколога была обнаружена опухоль в левой молочной железе. 3 марта 2023 г. была проведена биопсия, а 10 марта 2023 г. я услышала от врача этот страшный диагноз: Рак левой молочной железы второй стадии”, — рассказывает, как узнала о своем состоянии молодая женщина.

Поскольку болезнь обнаружили еще на второй стадии, врачи дают большие шансы на полное выздоровление, но при своевременном проходе всего назначенного лечения. Женщина решила лечиться в городе Днепр. "Врачом назначено 8 химиотерапии, после курсов химиотерапии операция удаления опухоли, и завершающий этап — это лучевая терапия", — рассказывает Людмила.

Кроме того, как достаточно сил, чтобы проходить все процедуры, нужны и немалые средства на оплату нужных препаратов и услуг. “5 химия пройдена, осталось 3 штучки. У меня от такой цифры слезы на глазах. Это же совсем немного. К сожалению, с каждой химиотерапией появляется новая побочка… На этот раз – это ногти, еще немного и они просто отпадут, как и волосы… Это тяжело очень и дискомфортно, но это нужно выдержать и пережить. Как объяснила химиотерапевт, это все химия…”, – говорит Людмила.

За эти 5 сеансов химиотерапии было израсходовано около 150 тысяч гривен. Но впереди еще операция, которая также затянет до 100 тысяч гривен.

Лечение рака похоже на американские горки: однажды чувствуешь себя приподнято, а на следующий не можешь встать. Опубликовано Людой Лукиянчук-ПлосконосПятница, 12 мая 2023 г.

“Я очень прошу помощи в моем горе. Я молодая мама у меня двое детей сын 11 лет, и дочь 5 лет. Я буду благодарна любой помощи. Я благодарю всех, кто уже причастен к моему лечению, тех, кто не смог пройти мимо моей беды. И благодарю тех, кто продолжает участвовать в сборе, чтобы я могла пройти лечение до конца. Совсем скоро я поправлюсь, и мир будет прекрасен каждый день и каждую секундочку”, — добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

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Плосконос Людмила Леонидовна