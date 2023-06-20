Людмила просить допомогти їй побороти онкологію

Плосконос Людмила із Павлограда звертається по допомогу у зборі коштів на своє лікування, адже хвороба поставила її життя під загрозу.

“27.02.2023 року на плановому огляді в гінеколога було виявлено пухлину в лівій молочній залозі. 3 березня 2023 року була проведена біопсія, і 10 березня 2023 року я почула від лікаря цей страшний діагноз: рак лівої молочної залози другої стадії”, - розповідає, як дізналася про свій стан, молода жінка.

Оскільки хворобу виявили ще на другій стадії, лікарі дають великі шанси на повне одужання, але за умови вчасного пройдення всього призначеного лікування. Жінка вирішила лікуватися у місті Дніпро. “Лікарем призначено 8 хіміотерапій, після курсів хіміотерапії операція видалення пухлини і завершальний етап - це променева терапія”, - розповідає Людмила.

Окрім як мати достатньо сил, щоб проходити всі процедури, потрібні й чималі кошти на оплату потрібних препаратів і послуг. “5 хімію пройдено, залишилося 3 штучки. В мене від такої цифри сльози на очах. Це ж зовсім трошки. На жаль, із кожною хіміотерапією з'являється нова побічка… Цього разу - це нігті, ще трошки і вони просто відпадуть, як і волосся… Це важко дуже і дискомфортно, але це потрібно витримати та пережити. Як пояснила хіміотерапевтка, це все хімія…” - каже Людмила.

За ці 5 сеансів хіміотерапії було витрачено близько 150 тисяч гривень. Але попереду ще операція, яка також потягне до 100 тисяч гривень.

Лікування раку схоже на американські гірки : одного дня відчуваєш себе піднесено , а на наступний не можеш підвестися... Опубліковано Людою Лукиянчук-Плосконос Пʼятниця, 12 травня 2023 р.

“Я дуже прошу допомоги в моєму горі. Я молода мама, у мене двоє дітей - син 11 років і дочка 5 років. Я буду вдячна будь-якій допомозі. Я дякую всім, хто вже причетний до мого лікування, тим, хто не зміг пройти повз мою біду. І дякую тим, хто продовжує брати участь у зборі, щоб я могла пройти лікування до кінця. Зовсім скоро я одужаю, і світ буде прекрасним кожен день та кожну секундочку”, - додає жінка.

Реквізити для допомоги:

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Плосконіс Людмила Леонідівна