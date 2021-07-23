Родители Алисы просят помочь им в лечении дочери

Каждая реабилитация для девочки стоит более 20 000 гривен

Алиса Пархоменко именно отпраздновала свой третий день рождения, для семьи это праздник, но одновременно и болезненное воспоминание, ведь ребенок как только появился на свет, не закричал, и врачам пришлось ее спасать.

«На 3 сутки мы попали в областную больницу, отделение патологии новорожденных. УЗИ показало гипоксическая поражения ЦНС, кровоизлияние в мозг. Две недели провели в стационаре, выполняя все предписания врача. В 3 месяца плановый осмотр невролога, Алиса самостоятельно не держала головку. Врач назначил лечение. Далее мы выполняли все рекомендации. В год нам диагностировали диагноз ДЦП, спастический тетрапарез», — рассказывает мама девочки.

Диагноз Алисы сейчас: детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, устойчивые двигательные нарушения IV уровня GMFCS. Задержка психо-речевого развития.

Родители пытаются дать ребенку всю необходимую реабилитацию, чтобы уменьшить последствия диагноза и подарить ребенку будущее, в котором она сможет сама себя обслуживать и передвигаться своими ножками.

«Наша дочь нуждается в постоянном восстановительного лечения и реабилитации в соответствующих заведениях, является жизненно необходимым при такой тяжелой болезни. В результате пройденных курсов дочь стала лучше держать голову, укрепились мышцы спины и рук, спастика нижних конечностей стала меньше благодаря занятий в бассейне, массажа и ЛФК. После упорной работы с психологом и логопедом стала более внимательной и активной, лучше выполняет поставленные перед ней задачи. Наблюдается положительная динамика. А это значит — есть надежда, что вскоре Алисочка сможет удовлетворять свои потребности самостоятельно» — добавляет женщина.

И чтобы эти надежды оправдались, нужна упорная и непрерывная реабилитация, а это влечет за собой большие финансовые затраты, которые уже опустошили сбережения семьи.

«Наша семья не в состоянии оплатить лечение и реабилитацию для нашей дочери. Реабилитация необходима 1 раз в 2 месяца, пока она еще маленькая, есть шанс подарить Алисе счастливое детство и полноценную жизнь. Один курс реабилитации стоит более 20 000 гривен», — говорит мама Алисы и просит всех неравнодушных помочь им с оплатой такого лечения для дочери.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанк 5168 7427 3047 6342

UA533052990000026208682242939

РНУКПН получателя 3241802464

ПАРХОМЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА

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