В Турции спасают Артема, который чудом выжил, но остался прикованным к постели

Парню нужна реабилитация, чтобы снова почувствовать свое тело.

Чудом выжил, но остался прикованным к постели. Турецкие медики пытаются реабилитировать 16-летнего Артема Кириленко. Полгода назад при взрыве в жилом доме в Каменском на Днепропетровщине, парня придавило бетонной плитой. Теперь из-за травмы позвоночника у него парализованы руки и ноги. Но шанс на выздоровление есть. Правда, лечиться парню как минимум год, а каждый месяц в клинике стоит 8000 долларов.

Об истории юноши рассказали журналистам ТСН.

Еще несколько месяцев назад 16-летний Артем занимался айкидо и боксом. Сейчас даже простые движения для него — достижение. В инвалидной коляске Артем оказался после взрыва в пятиэтажке Каменского. Его причину до сих пор не выяснили. Ударная волна была такой силы, что не выдержала стена комнаты, где был парень. Его привалило бетонной плитой. Когда же доставили в больницу прогнозы медиков были неутешительны.

«Будет ли он ходить? О чем вы? Молите Бога, чтобы дожил до утра», — вспоминают родные слова врачей.

Три шейные позвонки сломаны, а еще один разбитый. Чтобы достать его осколки из спинного мозга Артема прооперировали. Он выжил, но руки и ноги парня полностью парализовало.

Украинские медики за реабилитацию Артем не взьялися. Зато поставить парня на ноги согласилась клиника в Турции, где есть специальный аппарат для таких пациентов. «Робот — лакомат: его подвешивают, экранчик, имитируется движение. И как бы запускается спинной мозг», — объясняет отец мальчика.

Уже за первые три месяца лечения появились положительные сдвиги. «Гораздо лучше он начал держать шею. Мы сюда приехали, то он просто лежал. Сейчас держит спину, высиживается уже немножко», — говорит мама Артема.

Деньги на реабилитацию парня собирали всем городом. Но сейчас они заканчиваются и через несколько недель оплачивать терапию нечем будет, говорит отец Артема. Благодаря диаспоре клиника согласилась снизить цену почти вдвое, однако и 8000 долларов в месяц для семьи цифра неподъемная. А пробыть в клинике нужно минимум год.

Родители обращаются к неравнодушным. Говорят, Артем — боец, и если ему помочь — обязательно встанет на ноги и выучится на врача, как мечтал до взрыва, который перевернул его жизнь.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанка 5167 9856 6129 7614

Кириленко Денис Олегович

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