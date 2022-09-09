Британцы и ночью под дождем стояли под Букингемским дворцом, чтобы воздать честь Елизавете II: когда будут хоронить королеву

В Великобритании на 97 году жизни отошла в вечность Елизавета II. Королева скончалась в своем шотландском имении Балморал накануне. Туда немедленно уехали почти все члены огромной монаршей семьи.

Трагическая новость о смерти монархини поразила британцев в самое сердце — тысячи людей двинулись к Букингемскому дворцу, чтобы чтить ее величество, говорится в ТСН.

Эфиры каналов британского содружества обрывает срочная новость — в вечность отходит их неизменная в течение 70 лет правительница Елизавета ІІ. Вблизи Букингемского дворца спускают флаги.

Подтверждение смерти шокированным подданным выносят на специальной табличке с надписью – Королева умерла мирно в Балморале после обеда.

Змок Балморал стал последним убежищем Елизаветы II. Любимое место для летних каникул, на этот раз на отдыхе она ощутила внезапное ухудшение здоровья. Внезапное, потому что, несмотря на солидный возраст 96 лет, королева отличалась крепким здоровьем. Весной этого года – успешно преодолела «ковод». Едва ли не до последнего ездила верхом и управляла автомобилем. И только недавно начала появляться на публике с палочкой.

Из-за состояния здоровья в последние несколько дней королева была вынуждена отказаться от участия в Тайном совете страны, а отставку премьера Бориса Джонсона, как и присягу нового премьера Лиз Трасс, принимала вопреки традиции не в Лондоне. Держалась бодро, улыбалась, но в глаза прессы бросилась одна деталь — рука с заметными синяками.

Заявление врачей о серьезном ухудшении здоровья взбудоражило страну. Медики впервые так открыто выразили обеспокоенность состоянием монархини.

В Балморал помчались почти все члены семьи — старшие дети Елизаветы II — принц Чарльз и принцесса Анна. Принцы Эндрю, Эдвард и внук Уильям В Шотландию из Соединенных штатов направился даже принц Гарри, отрекшийся от престола.

После смерти ее величества вступил в силу план с кодовым названием "операция Лондонский мост". Документ с четкими указаниями, что делать после смерти королевы разрабатывался и постоянно обновлялся последние десятилетия. И Елизавета лично участвовала в этом. Согласно плану первым новость о том, что она умерла должен был сообщить ее личному секретарю британскому премьеру. А та – выступить с обращением к народу.

"Смерть ее величества королевы является огромным шоком для нации и мира. Королева Елизавета II была скалой, на которой построилась современная Великобритания. Сегодня корона переходит, как это было уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства: его величеству короля Чарльза III», – заявила Трасс.

Принц, а точнее уж король Чарльз ІІІ, кстати единственный из монаршей семьи, кто прокомментирует смерть матери. Правда, в письменной форме. «Смерть моей любимой матери, ее величества королевы, является моментом величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Я знаю, что ее потери глубоко ощутит вся страна, королевство и содружество, а также бесчисленное количество людей во всем мире», — написал он.

Пока свою скорбь монаршая семья прячет за закрытыми дверями, британцы не сдерживают слез. То, что пошла целая эпоха – не сомневается никто. Охапками цветов люди устилают ворота королевских поместий и поют гимн со словами «Боже храни королеву». А британские футбольные команды прерывают матчи, чтобы почтить память Елизаветы II.

Похоронят королеву после 10-дневного траура в Виндзорском замке рядом с мужем принцем Филиппом. А перед этим во всех странах Британского содружества начнется 10-дневный траур. По плану, попрощаться с Елизаветой II – в течение этого времени сможет каждый подданный. Но многие британцы не захотели ждать, пораженные смертью своей любимой королевы, они до глубокой ночи под дождем стояли под воротами Букингемского дворца.

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