Цаплиенко "распаковал" вражескую БМП-3 – эксклюзивный трофей 15-й бригады Нацгвардии

Эту боевую машину пехоты российский оборнпром называет чуть ли не вершиной современной бронетехники.

На Запорожском направлении военные из 15-й бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии продвинулись почти на 2 км. И кроме территориальных достижений, у воинов "Гвардии наступления" на этой неделе очень важный и знаковый трофей, который поможет лучше бить врага.

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко даже протестировал новинку российского оборонпрома, только-что пополнившую украинский арсенал.

Российский снаряд разорвался буквально рядом с украинским бойцом. Он получил тяжелые ранения, но главное – выжил.

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Боец успел снять перед взрывом едва не убивший его снаряд. Это видео может стать важным доказательством. Его изучают офицеры военной разведки и предполагают, что боеприпас имеет калибр не 152, а 155 мм. Если это подтвердится, значит оккупанты на Запорожском направлении используют очень редкий образец своего оружия – новейшую гаубицу 2С19М1 под НАТОвский калибр, которую Россия хочет продавать в арабские страны.

Но и без этого предположения становится понятным, что оккупанты стянули на юг Украины все новейшее, чем кичится российская промышленность.

"Эту боевую машину пехоты российский оборнпром называет чуть ли не вершиной современной бронетехники. Что ж, 15-й бригаде Нацгвардии, которая ее затрофеила, придется проверить, насколько это соответствует действительности. БМП-3 – ее нацгвардейцы захватили на российских позициях во время продвижения, и первым делом ребята зарисовали рашистский знак "Z", он был здесь. Сейчас машину немного подремонтируют, подлатают, и она снова отправится на передовую. Теперь – воевать на стороне добра", - рассказал Цаплиенко.

Судя по формулярам, эта бронемашина сошла с конвейера в октябре 2022 года. Россия объявила такие БМП своим ответом на американские боевые машины пехоты "Брэдли", пообещав массово брать их в трофеи. Но вышло наоборот, и теперь БМП-3 – это трофей украинских военных.

"Сложнее всего было то, что когда ее эвакуировали, враг обстрелял с поля артиллерией, также системами залпового огня "Град". Эту машину вытаскивал наш танчик, тросы буксировки слетели с танчика, и эта машина просто уехала в минное поле. Но все равно получилось все очень хорошо, и уже дальше ее эвакуировали на более безопасное расстояние от "нуля", загрузили и привезли на ремонтную базу", – рассказал военнослужащий 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" "Александр".

Во время эвакуации трофея этот боец находился за рулем санитарного БТРа. Вот так он спасает под огнем тех же раненых нацгвардейцев из 15-й бригады, которые и захватили позицию с российской бронетехникой. Удалось сделать радиоперехват оккупантов: они стреляют по бронемашине с ранеными и не могут попасть.

"Воронеж, эта бл*д*на сбежала. Дымы отбрасывает грамотно, п*зда как, нах**! Не попали", — говорится в разговоре врага.

Теперь задача механика-водителя – в сжатые сроки сделать так, чтобы мощное вооружение вражеской техники работало против бывших хозяев.

"Ну, данная машина, честно говоря, довольно страшная. Если увидишь ее перед собой, то становится очень страшно, очень. Потому что у нее очень хорошее вооружение", – отметил "Александр".

Впереди – три пулемета.

"Пулеметы использует механик-водитель, у него стоят электроспуски на самом руле управления самой машиной, то есть он может направить машину в сторону противника и просто открыть огонь из своего места", – объяснил военнослужащий НГУ.

И это далеко не все.

"На машине куча вооружения. Кроме трех пулеметов, здесь еще и две пушки. Одна тридцатимиллиметровая, вот боеприпасы к ней. Другой калибр 100 миллиметров. И, если такого добра у нас достаточно, то стомиллиметровые боеприпасы нам придется подыскать и затрофеить", – рассказал Цаплиенко.

Чтобы навесить на бронемашину весь этот арсенал, российские конструкторы даже изменили традиционной компоновке БМП – поставили двигатель в кормовую часть, как на танках. Корреспондент ТСН проверил, работает ли он.

"Ну что включаем бензоцилиндрический насос. Жмем на кнопку стартера. Газ в пол. Поднимаем обороты. Работает", — сказал Цаплиенко.

Но после подробного обзора трофейной машины украинские бойцы отмечают – разрекламированные суперсвойства БМП являются лишь красивой сказкой для покупателей на восточных рынках вооружения. Ведь чтобы не потерять мобильность с тяжелым арсеналом, машину укрыли тонкой броней из алюминия. Легкий и вязкий металл хорошо держит только "стрелкотню". Более серьезное оружие не оставляет экипажу шансов. Единственная возможность выжить – первым увидеть противника. Именно поэтому на новую российскую "беху" поставили вот это: многоканальный тепловизионный комплекс управления огнем "Содема". Россияне называют его достижением своей оптикоэлектронной отрасли. Но если честно, начинка машины поражает эклектикой.

"Я на месте командира, здесь вижу две пушки, сто миллиметров и тридцать миллиметров. Мне сложно давать экспертную оценку, насколько современным является оборудование вокруг меня. Но вот здесь я увидел серп и молот со звездой, и это о многом говорит", — обратил внимание Цаплиенко.

Рядом с новейшей оптической системой – старый хлам, который как будто бы сняли с музейной техники. И это, похоже, главный секрет российских военных технологий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Эксклюзивный трофей: Цаплиенко "распаковывает" вражескую БМП-3, которую затрофеила 15-я бригада Нацгвардии"

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