Чиновник из Днепра внезапно умер на отдыхе в Турции — СМИ

Чиновник из Днепра внезапно умер на отдыхе в Турции — СМИ

У экс-начальника полиции Днепропетровской области оторвался тромб.

В Украине на 58 году жизни скончался экс-начальник областного управления Нацполиции Виталий Глуховеря.

Информацию об этом ТСН.ua подтвердили в Днепропетровском государственном университете внутренних дел.

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По информации из соцсетей, чиновник умер во время отдыха в Турции — у него оторвался тромб. В университете эту информацию пока не комментируют.

В структуре правоохранительных органов Глуховеря служил с 1985 года. В 2010 году был советником посольства Украины в РФ. В 2014 году стал руководителем Днепропетровского управления МВД в Украине, после чего занял должность начальника ГУНП в Днепропетровской области.

После увольнения с должности главы областного управления полиции Глуховеря занял должность проректора Днепропетровского университета внутренних дел.

У него осталась жена и трое детей.

Напомним, что в Одесской области копы попали в смертельную аварию. Авто, на котором ехали стражи порядка, перевернулось. Трое полицейских погибли.

Глуховеря обещает способствовать расследованию инцидента с задержанием патрульных спецназначения "КОРД"

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