Что будет после инаугурации Трампа: заставят ли Украину пойти на уступки и невыгодные переговоры с Путиным

Во вторник, 26 ноября, Джо Байден объявил, что Израиль и ливанское прокси Ирана Хезболла достигли соглашения о прекращении огня. Теперь многие надеются, что это также поможет наконец-то достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, которого удалось достичь совместными усилиями США и Франции, можно смело назвать подарком Дональду Трампу. Как и разрешение Администрации Байдена на использование Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине России. Это существенно усиливает позиции будущей американской Администрации по давлению на Иран и Россию. Ведь, если соглашение о прекращении огня между Израилем и Хезболлой не будет нарушено, у Тель-Авива будет на один фронт войны меньше, что высвободит ресурсы для противостояния на других.

40-й президент-республиканец Рональд Рейган (которого наследует Трамп), вступая в должность, получил аналогичный "подарок" от предшественника Джимми Картера в виде соглашения с Ираном об освобождении 52 американских заложников 20 января 1981 года. Сейчас все будет зависеть от того, как команда Трампа воспользуется достигнутыми еще при Администрации Байдена решениями. Ведь вряд ли соглашение между Израилем и ХАМАСом об освобождении заложников и прекращении огня в Газе удастся достичь инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

К тому же, как сообщали американские СМИ, когда президент Израиля Исаак Герцог позвонил Трампу, чтобы поздравить с победой на выборах и поднять вопрос освобождения 101 заложника (удерживаемых ХАМАСом еще от 7 октября 2023 года – ред.), Трамп ответил, что, вероятно, большинство из них уже мертвы. То же касается и возможных попыток Трампа быстро договориться с Путиным, который не хочет заморозки войны, как бы окружение Трампа не убеждало в обратном. Вместе с тем, все знают о жажде Трампа к взаимопониманию с диктаторами. Reuters пишет, что его команда обсуждает возможность прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ина.

За свой первый президентский срок Трамп трижды встречался с Ином, достигнув лишь одного – легитимизации северокорейского диктатора на международной арене. С Путиным Трамп тоже встречался дважды. Их переговоры в Хельсинки в 2018 году обернулись для Трампа настоящим скандалом, когда он поставил слова Путина выше данных американской разведки. После инаугурации 20 января 2025 года Трамп может снова лично встретиться с Путиным. Однако вряд ли это принесет какие-либо результаты. Более того, продемонстрирует слабость Трампа. Но это не мешает его команде и СМИ спекулировать о том, как он видит дипломатическое урегулирование войны России против Украины.

В этом тексте ТСН.ua собрал все, что об этом известно по состоянию на данный момент.

Видение команды Трампа: возможно ли соглашение с Путиным

В июльском интервью WELT Documentary, бывший посол США в Германии, претендент на спецпредставителя Трампа по урегулированию войны России против Украины Ричард Гренелл сказал: хотите понять, какой будет политика США за Трампа, посмотрите на его первый президентский срок, она будет такой же. Возможно, за единственным исключением – сейчас Трамп формирует свою команду по принципу полной лояльности к себе. Но это совсем не значит, что все номинанты удержатся на своих должностях до конца президентского срока Трампа в 2028 году.

К тому же, оставаясь бизнесменом, избранный 47 президент США не хочет сильно усиливать ни одну из команд. По информации The New York Times, сейчас в окружении Трампа их как минимум три. Например, на днях американские СМИ писали, что сразу после своей инаугурации Трамп подпишет указ о запрете трансгендерам служить в армии. Это решение поддерживает и номинированный на министра обороны ведущий Fox News Пит Гегсет. Но, с другой стороны, на министра финансов Трамп выдвинул Скотта Бессента – открытого гея, миллиардера и инвестора, долгое время работавшего на спонсора Демократической партии Джорджа Сороса.

Чем еще интересна кандидатура Скотта Бессента? Поры угрозы Трампа ввести 60% пошлины на весь китайский импорт, а на товары из ЕС – чуть ли не 100-200%, на самом деле все будет происходить последовательно. Ведь резкое введение высоких ввозных пошлин сразу же ускорит инфляцию. А ведь именно рост потребительских цен при президентстве Байдена был одним из главных факторов голосования американцев за Трампа и республиканцев. И после того, как сам Бессент заявил, что внедрять ввозные пошлины нужно постепенно, Трамп в соцсетях дописал, что сначала планирует ввести 10% тариф на китайский экспорт и 25% — на товары из Канады и Мексики.

"Эти тарифы будут оставаться в силе, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные мигранты не прекратят вторжение в нашу страну" – добавил Трамп в сообщении в соцсети Truth Social, несмотря на предупреждение, что дополнительные пошлины ударят по американским автопроизводителям, например General Motors, и повлекут за собой повышение цен на пикапы в США.

Как видим, ключевые предвыборные заявления и обещания Трампа меняются. Одномоментного введения 60% пошлин на весь китайский импорт уже не будет. То же мы сможем вскоре увидеть и на международном треке. Переговоры с Северной Кореей, которая недавно является стратегическим партнером России и еще больше поддерживается Китаем, будет вести гораздо сложнее. Да и что такого Ким Чен Ину может предложить Трамп, чего ему не дадут Путин и Си Цзиньпин? Никаких договоренностей во время первого президентского срока Трампа Ким Чен Ын не выполнил.

Сейчас, когда КНДР получает от России нефть, продовольствие, военные и, возможно, ядерные технологии, у Администрации Трампа не так уж много рычагов давления на Пхеньян. К тому же недавно американские аналитики установили, что Северная Корея расширяет завод по производству ракет, которые Россия использует для обстрелов Украины. Это также повышает риск конфликта на Корейском полуострове.

То же касается и желания Трампа быстро договориться с Путиным о заморозке войны России против Украины. Какие бы сигналы оцепления избранного 47-го президента не посылало Путину, предлагая соглашение по Украине в обмен на прекращение "дружбы" с Китаем и Ираном, достичь этого будет крайне сложно. Имея сейчас преимущество на поле боя, Кремль вряд ли согласится прекратить боевые действия, имея в запасе еще как минимум год, пока на складах не иссякнет советское вооружение и не начнутся реальные проблемы в экономике.

К тому же отказа от вступления Украины в НАТО и фактического согласия на российскую оккупацию украинских территорий, о чем неоднократно говорил вице-президент Трампа Джей Ди Венс и другие члены команды избранного президента США, Путину мало. Напомним, что осенью 2022 года он незаконно записал четыре украинских области в их админграницах (которые ВС РФ не контролируют – ред.) в конституцию РФ. К тому же Путин постоянно настаивает на так называемых стамбульских договоренностях, как предпосылке начала любых переговоров, которые также предполагают существенное сокращение ВСУ, статус русского языка в Украине и т.д. То есть выходят далеко за пределы публичных предложений команды Трампа.

Наследие Байдена: успеть до инаугурации Трампа

Сейчас в западных медиа и комментариях западных аналитиков и военных экспертов ходят достаточно пессимистические оценки состояния украинской обороны на фронте. В отчете Королевского института объединенных сил (RUSI) отмечается, что даже разрешение наносить более глубокие удары по России западным дальнобойным оружием не меняет тяжелое положение сил обороны Украины, которым не хватает живой силы — пехоты. Поэтому, по мнению аналитиков, Украине трудно будет удержать всю длину фронта. CNN в своем репортаже, ссылаясь на защитников Покровска, тоже пишет о "критической ситуации с нехваткой пехоты, чтобы сразиться и продержаться, пока беспилотники проделают свою работу, поэтому враг неконтролируемо проникает в уязвимые зоны".

В эфире Fox News Sunday кандидат Трампа на должность его советника по нацбезопасности, конгрессмен от Флориды Майк Уолтц заявил, что Трамп очень озабочен эскалацией войны. А решение Администрации Байдена предоставить Украине противопехотные мины, чтобы попытаться остановить продвижение российских сухопутных войск на Донбассе, напоминает окопную войну времен мировой войны. Хотя на самом деле военные аналитики и эксперты говорят, что война России против Украины уже давно превратилась в окопную по типу Первой и Второй мировых войн.

"Это просто абсолютная мясорубка людей и персонала на этом фронте. Трамп невероятно обеспокоен происходящей там бойней и снова спрашивает: "Как восстановить сдерживание и принести мир?". Мы должны довести это до ответственного конца. Нам нужно восстановить сдерживание, мир и опередить эскалацию, а не реагировать на нее", – добавил Майк Уолтц.

Трамп постоянно заявлял, что закончит войну России против Украины за 24 часа еще до инаугурации 20 января 2025 года. Однако никогда не вдавался в подробности, как он планирует это сделать. К тому же, в команде Трампа все больше раздается голосов о невозможности остановки военной помощи Украине и мирных переговорах с Россией. Издание Politico писало, что Трамп хоть и заявлял, что стремится к окончанию войны, но не собирается лишать Украину снабжения оружием, потому что имеет в этом определенный личный интерес.

"Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы обманываем себя. Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", — заявил на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада) сенатор Майк Раундс.

Предыдущий опыт общения с Путиным должен напомнить Трампу о том, что любые переговоры или уступки в Кремле будут восприняты как слабость. Именно поэтому Путин сейчас повышает ставки, угрожая применением ядерного оружия и ударами "новой" баллистической ракетой средней дальности "орешник" (или "кедр", как его назвали в ГУР Минобороны Украины). В понимании Кремля это "приглашение" Трампа к переговорам с Путиным на их условиях.

По информации The Washington Post, риск того, что после своей инаугурации 20 января 2025 Трамп остановит военную и финансовую помощь Украине, а также прямое вступление Северной Кореи в войну на стороне России, подтолкнули Администрацию Байдена предоставить ВСУ разрешение бить западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. и начать поставки противопехотных мин, которые могут сдержать продвижение вражеских сил на в Донбассе. Однако, с другой стороны, все эти решения усиливают позицию Трампа и его команды на предстоящих переговорах с Россией. Как и новые санкции против 50 российских банков, в том числе и "Газпромбанка", приведшие к крупнейшему с марта 2022 года падению курса рубля.

На днях, по данным Politico, Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще $24 млрд на военную помощь Украине и замену американского вооружения, переданного ВСУ. Это уже подверг критике миллиардер, владелец SpaceX Илон Маск, который сейчас имеет большое влияние на Трампа. Однако вряд ли он будет отвечать за внешнюю политику, хоть и будет руководить департаментом по эффективности правительства. Однако он не будет правительственной структурой, а все его решения должен утвердить Конгресс, что вряд ли возможно.

Эксперты советуют не торопиться с выводами. Все будет зависеть от того, кто на самом деле в Администрации Трампа будет отвечать за политику в отношении России, контакты с Москвой, так смогут ли они бросить вызов избранному 47-му президенту США, если их взгляды не будут совпадать. Ведь бывшие советники Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер и Джон Болтон с ним поругались во время его первого президентского срока. К тому же, не секрет, что Трамп воспринимает (запоминает) услышанное мнение по тому или иному вопросу от того, кто последним был в его кабинете. Поэтому большое значение и влияние будут иметь люди, которые действительно приближены к нему, и будут советовать в отношении России и Украины.