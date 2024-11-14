Дело Тищенко: в суде определяют меру пресечения для нардепа (трансляция)

Нардеп подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

В четверг, 14 ноября, на судебном заседании по делу народного депутата Николая Тищенко избирают меру пресечения.

Два месяца назад Печерский суд Киева продлил нардепу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Нардеп подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

Николай Тищенко все обвинения в отношении себя отвергает и называет инцидент провокацией.

Прямую трансляцию заседания суда можно посмотреть ниже

Напомним, бывший боец подразделения Kraken Дмитрий Павлов, на которого в Днепре напали телохранители народного депутата Николая Тищенко, ранее прокомментировал инцидент. По его мнению, Тищенко — "обезумевший от безнаказанности чиновник, чье самолюбие задел простой вопрос украинца".

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