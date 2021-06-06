Кибератака всей страны: как распознать мошенников в Интернете и уберечься от них

Подозрительные письма, которые приходят на электронную почту, ни в коем случае нельзя открывать.

Специалисты уже не скрывают, что Украина переживает массированную кибератаку. Инфицируются компьютеры госучреждений и частных компаний. Поэтому нужно внимательно присматриваться к письмам, которые приходят на электронную почту.

Об этом 6 июня говорится в сюжете ТСН.Тижня.

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"На Вас заведено уголовное дело. Срочно предоставьте информацию, либо — штраф": если вы нашли такое письмо на своей электронной почте, знайте, что это мошенники.

Присылают такие сообщения якобы полиция или другие государственные органы. Например, налоговая. Тогда смысл в письме другой — вы не уплатили налоги, детали в файле. А вот файл в коем случае не открывайте.

Потому что таким образом запустите вирус к компьютеру. Инфицирования техники происходит, когда загружаете архив в приложении письма. И таким образом создается скрытый удаленный доступ и документы попадают на сервера злоумышленников.

А вот Соединенные Штаты уже прямо заявили, что отныне подобные хакерские программы-вымогатели становятся для них врагом номер один. Америка недавно едва пережила нападение хакеров на самый большой нефтепровод страны Colonial Pipeline. Президенту Байдену пришлось вводить в Америке чрезвычайное положение. А на этой неделе остановился крупнейший в мире производитель мяса JBS. У этого транснационального гиганта есть заводы в 20 странах.

В обоих случаях следы привели американских следователей в Россию. По крайней мере, так заявили в Белом доме. Поэтому вариантов, кто сейчас осуществляет кибернападения на Украину, кажется, не так и много.

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Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на взлом Colonial Pipeline и JBS со стороны российских хакеров.

В Белом доме уже пообещали поднять этот вопрос во время саммита президента США Джо Байдена с лидером РФ Владимиром Путиным в Женеве.

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