Наступление с "Кинжалами": эксперт о том, какими могут стать очередные атаки России

Несмотря на то, что в России количество ракет «Кинжал» по оценкам военных не превышает 40-50 штук, сегодня, 9 марта, враг использовал сразу 6 из этого, почти стратегического, запаса.

О таком количестве в комментарии для ТСН.ua сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Особенность сегодняшней атаки – это использование ракет "Кинжал". Они их производят", — уточнил Игнат, рассказывая о возможностях врага.

По данным военных, это один из типов ракет, которые украинская ПВО пока не может сбивать, но ситуация может измениться сразу после того, как Украина получит комплексы Patriot. По данным наших источников в правительстве, поставка такого вооружения ожидается после апреля.

В свою очередь, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев не исключает, что оккупанты могут применить гораздо больше "Кинжалов", чем использовали сегодня.

" Идет ли Путин в ракетное наступление с лозунгом "Это наш последний решительный бой"? Такого нельзя исключать, ведь слишком разная ракетная группировка сегодня атаковала Украину. Летели Х-101, Х-55, "Кинжалы", "Калибры", — говорит Селезнев. - Все, что Россия смогла поставить в бой – все использовали. Россияне грезят тем, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Таким образом замедляется логистика, с помощью которой мы осуществляем поставки вооружения от наших западных партнеров.То, что россияне достаточно долго готовятся, говорит о том, что ракеты у них есть, но не все в рабочем состоянии.

На вопрос о способности России производить «Кинжалы», Селезнев ответил нам так: "С начала года, насколько известно, они произвели 4 таких ракеты. Это немного, импортозамещение у них не работает. Есть соответствующая элементная база, которая должна присутствовать в этих высокоточных сверхскоростных ракетах. У россиян ограничены возможности".

В чем неуловимость "Кинжала"

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал Х-47М" несет гиперзвуковые ракеты, способные поражать как стационарные объекты, так и надводные цели — авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Ракета Х-47м2 "Кинжал" разрабатывалась для того, чтобы преодолевать системы ПВО. По словам российских военных, она способна преодолевать существующие и потенциальные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Дальность пуска этой ракеты может достигать 3 тысяч километров без учета дальности полета самолета-носителя.

Как говорят специалисты, ракета достигает гиперзвуковой скорости на финальном участке траектории, где ее должна окутать плазма, не пропускающая электромагнитное излучение и радиолокационные волны, что и делает ее незаметной для систем ПВО.

Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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