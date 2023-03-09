Наступ з "Кинджалами": експерт про те, якими можуть стати чергові атаки Росії

Попри те, що у Росії кількість ракет "Кинджал" за оцінками військових не перевищує 40-50 штук, сьогодні, 9 березня, ворог використав одразу 6 з цього, майже стратегічного запасу.

Про таку кількість в коментарі для ТСН.ua повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Особливість сьогоднішньої атаки – це використання ракет "Кинджал". Вони їх виготовляють", - уточнив Ігнат, розповідаючи про спроможність ворога.

За даними військових, це один з типів ракет, які українська ППО поки не спроможна збивати, але ситуація може змінитись одразу після того, як Україна отримає комплекси Patriot. За даними наших джерел в уряді, поставка такого озброєння очікується після квітня.

Своєю чергою, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов не виключає, що окупанти можуть застосувати набагато більше "Кинджалів", ніж використали сьогодні.

"Чи йде Путін в ракетний наступ з гаслом "Це наш останній рішучий бій"? Такого не можно виключати, адже надто різне ракетне угруповання сьогодні атакувало Україну. Летіли Х-101, Х-55, "Кинджали", "Калібри", - каже Селезньов. - Все, що Росія змогла поставити до бою – все використали. Росіяни марять тим, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. В такий спосіб сповільнюється рух логістики, за допомогою якої ми здійснюємо поставки озброєння від наших західних партнерів. Те, що росіяни досить довго готуються, каже про те, що ракети у них є, але не всі в працездатному стані".

На питання про спроможність виробляти «Кинджали», Селезньов відповів нам так: "З початку року, здається, вони виробили 4 таких ракети. Це небагато, імпортозаміщення у них не працює. Є відповідна елементна база, яка має бути присутня в цих високоточних надшвидкісних ракетах. У росіян обмежені можливості".

В чому невловимість "Кинджала"

Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс "Кинджал Х-47М" несе гіперзвукові ракети, що здатні вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні цілі — авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати.

Ракета Х-47м2 "Кинджал" розроблялася для того, щоб долати системи ППО. За словами російських військових, вона здатна долати наявні та потенційні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Дальність пуску цієї ракети може досягати 3 тисячі кілометрів без урахування дальності польоту літака-носія.

Як кажуть фахівці, ракета досягає гіперзвукової швидкості на фінальній ділянці траєкторії, де її повинна огорнути плазма, що не пропускає електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій, що і робить її непомітною для систем ППО.

Таке поєднання характеристик дозволяє ракеті комплексу гарантовано долати всі наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Читайте також: