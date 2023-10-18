Обстрел "Шахедом" парусной школы в Одессе: что известно о последствиях атаки

В Одессе вражеский дрон уничтожил детскую парусную школу. Накануне в результате воздушного боя один из "Шахедов" подбили силы противовоздушной обороны и боевая часть беспилотника упала во двор спортивного заведения. Раздался мощный взрыв, который уничтожил почти все здание. Обломками избило соседние лодки и яхты.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Оккупанты комбинированно хотели обстрелять Одессу

Российский дрон в Одессе уничтожил детскую парусную школу. Теперь здесь вырва в бетоне, а обломки крыши и стены школы разбросаны на сотни метров. От мощного взрыва части металлической кровли вырвало и бросило в соседний залив яхт-клуба. Военные говорят, что на этот раз россияне снова использовали комбинированную атаку. И хотя шесть ударных беспилотников сбивали над морем, обломки долетели до побережья.

"Это была атака — и дроновая и ракетная. Истощая системы противовоздушной обороны очевидно враг применял вновь сложную траекторию пуска летательных аппаратов типа "Шахед". Направлялись они с Крымского полуострова, заходили на удар как правило с акватории Черного моря, но усложняли своими маневрами попадания", — говорит спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк

От парусной школы остались только руины

От парусной школы остались развалины. Директор заведения рассказывает, что здесь учились 150 детей от 6 до 18 лет. Но как дальше будет работать заведение, если и оно и много лодок на причале уничтожены, руководитель и не знает.

"Разрушено не только здание школы, но и много лодок много яхт, катеров, приборов, которые есть у нас. Это очень большая печаль, потому что как это все будет восстанавливаться, мы пока не понимаем. Это ужас, понимания никакого нет. Это страна, которая уничтожает все, что получили дети", – отмечает директор школы Вячеслав Кравченко.

Последствия обстрела Одессы

Подлежит ли школа восстановлению, это определят эксперты. Суммы ущерба еще не подсчитали, но уже понятно, она будет огромной. Цена только одной из многих уничтоженных лодок или яхт составляет от 3 до 15 тысяч евро. Кроме того, разбито много оборудования. Ночью здесь никого не было, так что обошлось без жертв и пострадавших.

Куда целились оккупанты

Военные уверены: враг целился в портовую инфраструктуру, но нанести массовый удар помешало непогода – накануне был шторм.

"Очевиден приоритет побережья, поскольку на нем расположено очень много объектов, которые могут быть в зоне приоритетов врага в том числе — припортовая инфраструктура. Продолжаем настаивать, что зона побережья остается зоной опасности и зоной обороны. Именно поэтому объекты в ней могут быть под прицельным огнем", — отметила Наталья Гуменюк.

Сразу после атаки дронов россияне попытались запустить ракету из авиации – силы ПВО ее успешно ликвидировали.

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Напомним, в ночь на 17 октября российская армия атаковала ракетами и беспилотниками южные регионы Украины. Из крымского мыса Чауда Россия направила шесть дронов-камикадзе типа "Shahed-136", заходивших на удар по Одесщине из акватории Черного моря. Все дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

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