Обстріл "Шахедом" вітрильної школи в Одесі: що відомо про наслідки атаки

В Одесі ворожий дрон знищив дитячу вітрильну школу. Напередодні внаслідок повітряного бою один з "Шахедів" підбили сили протиповітряної оборони і бойова частина безпілотника впала на подвір’я спортивного закладу. Пролунав потужний вибух, який знищив чи не всю будівлю. Уламками побило і сусідні човни та яхти.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Окупанти комбіновано хотіли обстріляти Одесу

Російський дрон в Одесі знищив дитячу вітрильну школу. Тепер тут вирва у бетоні, а уламки даху та стін школи розкидані на сотні метрів. Від потужного вибуху частини металевої покрівлі вирвало і кинуло у сусідню затоку яхт-клубу. Військові кажуть, що цього разу росіяни знову використали комбіновану атаку. І хоча шість ударних безпілотників збивали над морем, уламки долетіли до узбережжя

"Це була атака - і дронова і ракетна. Виснажуючи системи протиповітряної оборони вочевидь ворог застосовував знов складну траєкторію випуску літальних апаратів типу "Шахед". Прямували вони з Кримського півострова, заходили на удар як правило з акваторії Чорного моря, але ускладнювали своїми маневрами виявлення і влучання", - каже речниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк

Від вітрильної школи залишились лише руїни

Від вітрильної школи лишились руїни. Директор закладу розповідає, що тут вчились 150 дітей, від 6 до 18 років. Але як працюватиме далі заклад, якщо і він і багато човнів на причалі знищені, керівник і гадки не має.

"Зруйнована не тільки будівля школи, а і багато човнів багато яхт, катерів, приладів, які є у нас. Це дуже велика печаль, тому що як це все буде відновлюватися, ми поки що не розуміємо. Це жах, розуміння ніякого нема. Це країна, яка знищує все, що здобули діти", - зазначає директор школи В'ячеслав Кравченко.

Наслідки обстрілу Одеси

Чи підлягає школа відновленню, це визначать експерти. Суми збитків ще не підрахували, але вже зрозуміло, вона буде величезною. Ціна лише одного з багатьох знищених човнів чи яхт складає від 3 до 15 тисяч євро. Окрім того розбито багато устаткування. Вночі тут нікого не було, тож минулось без жертв та потерпілих.

Куди цілились окупанти

Військові упевнені: ворог цілився у портову інфраструктуру, але нанести масовий удар завадила негода – напередодні був шторм.

"Очевидним є пріоритет узбережжя, оскільки на ньому розташовано дуже багато об’єктів, які можуть бути в зоні пріоритетів ворога в тому числі - припортова інфраструктура. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об’єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем", - зазначила Наталія Гуменюк.

Одразу після атаки дронів росіяни спробували запустити ракету з авіації - сили ППО її успішно ліквідували.

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Нагадаємо, вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала ракетами та безпілотниками південні регіони України. З кримського мису Чауда Росія спрямувала шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі дрони були збиті силами Протиповітряної оборони.

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