Обстріл "Шахедом" вітрильної школи в Одесі: що відомо про наслідки атаки

ТСН побувала на місці ворожої атаки.
В Одесі ворожий дрон знищив дитячу вітрильну школу. Напередодні внаслідок повітряного бою один з "Шахедів" підбили сили протиповітряної оборони і бойова частина безпілотника впала на подвір’я спортивного закладу. Пролунав потужний вибух, який знищив чи не всю будівлю. Уламками побило і сусідні човни та яхти.
Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.
Окупанти комбіновано хотіли обстріляти Одесу
Російський дрон в Одесі знищив дитячу вітрильну школу. Тепер тут вирва у бетоні, а уламки даху та стін школи розкидані на сотні метрів. Від потужного вибуху частини металевої покрівлі вирвало і кинуло у сусідню затоку яхт-клубу. Військові кажуть, що цього разу росіяни знову використали комбіновану атаку. І хоча шість ударних безпілотників збивали над морем, уламки долетіли до узбережжя
"Це була атака - і дронова і ракетна. Виснажуючи системи протиповітряної оборони вочевидь ворог застосовував знов складну траєкторію випуску літальних апаратів типу "Шахед". Прямували вони з Кримського півострова, заходили на удар як правило з акваторії Чорного моря, але ускладнювали своїми маневрами виявлення і влучання", - каже речниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Від вітрильної школи залишились лише руїни
Від вітрильної школи лишились руїни. Директор закладу розповідає, що тут вчились 150 дітей, від 6 до 18 років. Але як працюватиме далі заклад, якщо і він і багато човнів на причалі знищені, керівник і гадки не має.
"Зруйнована не тільки будівля школи, а і багато човнів багато яхт, катерів, приладів, які є у нас. Це дуже велика печаль, тому що як це все буде відновлюватися, ми поки що не розуміємо. Це жах, розуміння ніякого нема. Це країна, яка знищує все, що здобули діти", - зазначає директор школи В'ячеслав Кравченко.
Чи підлягає школа відновленню, це визначать експерти. Суми збитків ще не підрахували, але вже зрозуміло, вона буде величезною. Ціна лише одного з багатьох знищених човнів чи яхт складає від 3 до 15 тисяч євро. Окрім того розбито багато устаткування. Вночі тут нікого не було, тож минулось без жертв та потерпілих.
Куди цілились окупанти
Військові упевнені: ворог цілився у портову інфраструктуру, але нанести масовий удар завадила негода – напередодні був шторм.
"Очевидним є пріоритет узбережжя, оскільки на ньому розташовано дуже багато об’єктів, які можуть бути в зоні пріоритетів ворога в тому числі - припортова інфраструктура. Продовжуємо наполягати, що зона узбережжя залишається зоною небезпеки і зоною оборони. Саме тому об’єкти в ній можуть бути під прицільним вогнем", - зазначила Наталія Гуменюк.
Одразу після атаки дронів росіяни спробували запустити ракету з авіації - сили ППО її успішно ліквідували.
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Нагадаємо, вночі проти 17 жовтня російська армія атакувала ракетами та безпілотниками південні регіони України. З кримського мису Чауда Росія спрямувала шість дронів-камікадзе типу "Shahed-136", які заходили на удар по Одещині з акваторії Чорного моря. Всі дрони були збиті силами Протиповітряної оборони.
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