Постоянные обстрелы и опасность: как медики в Херсоне спасают людей

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Херсон. Во время одной из последних атак пострадали 7 человек, которых спасают медики.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как медики в Херсоне спасают людей во время обстрелов

В Херсоне медики постоянно спасают раненых из-за российских обстрелов людей и сами постоянно находятся в опасности.

Съемочная группа ТСН зафиксировала, как во время обстрела врачи спасают 47-летнего Андрея. Он вместе с коллегой они ехали по делам. Андрей был за рулем и раздались взрывы.

Впоследствии медики повторно осматривают мужчину – осколки попали в обе голени. Сергея, коллегу Андрея, не задело. Говорит, рядом было три пролета, чуть дальше слышал еще шесть взрывов.

В Херсоне не хватает медиков

Врач медицины неотложных состояний Елена Пайкова говорит, так работать приходится почти каждый день. Она признается, что испытывает страх за свою жизнь, но продолжает спасать людей.

Елена Пайкова

Елена Пайкова отмечает, что война вынудила бригады экстренной помощи быть фактически в боевой готовности. Без бронежилета медики не едут даже на обычный вызов. В любую минуту российские войска могут снова обстрелять город.

Елена вернулась в Херсон фактически сразу после деоккупации, потому что не могла оставить своих коллег наедине. Фельдшер Григорий – с оккупированного левого берега Херсона. Он через всю Европу ехал, чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию и снова спасать людей.

Медики в Херсоне

Из-за активных боевых действий почти половина персонала уехало. Здесь сейчас остро ощущают нехватку кадров. Бригады работают на полторы ставки, но рук все равно не хватает, поэтому на усиление привлекаются медики из других регионов. Сегодня уже второй раз здесь работает бригада из Сум.

"Хотелось поработать именно здесь. Увидеть как здесь, пообщаться с местными медиками, как они работают, потому что неизвестно, что будет завтра. Надо быть готовым ко всему", — говорит врач медицины неотложных состояний Сумского центра экстренной медицинской помощи Павел Дзюба.

Оккупанты намеренно обстреливают скорые

За время активных боевых действий в Херсонской области погиб водитель скорой и еще пять медиков были ранены. Двое из них в Бериславе в этом месяце.

Исполняющая обязанности директора Областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области Галина Салдан говорит, что оккупанты часто обстреливают врачей и больницы.

"Бьют по машинам скорой, отслеживают и даже сбрасывают с дронов бомбы", — говорит она

Во время общения с журналистами ТСН вблизи медицинского учреждения раздались взрывы. И медики снова уехали спасать людей.

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