Один в поле – воин: боец ВСУ сам сдержал и победил 10 окупантов

ВСУ еще раз доказывают – невозможного не существует! То, что, казалось бы, можно увидеть только в американском боевике, реализовал украинский боец! Он смог собственноручно сдержать десять оккупантов во время наступления, удержать позицию и дождаться помощи. Его побратимам удалось не только снять на дрон этот подвиг, но и перехватить разговоры окупантов. Те были напуганы, а вражеский командир буквально кричал в истерике. Об уникальном бое одного против десяти смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

ВСУ – титаны

Это видео точно нужно увидеть каждому украинцу, потому что подобный героизм и стальная стойкость заслуживает высочайшего уважения. Бойцы 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", воюющие на Востоке, опубликовали одновременно вдохновляющее и шокирующее видео.

На нем их побратим один на позиции показывает настоящий бойцовский класс сразу десяти оккупантам. Бой явно не равный! Наш боец не дрогнув ни на секунду, обстреливал из автомата врага и забрасывал россиян гранатами.

Россияне бешенеют от увиденного!

Но это еще не все! Бойцы "Эдельвейса" подготовили для нас вишенку на торте. Во время этого неравного боя, по открытой линии удалось перехватить разговор командира группы россиян, атаковавшей эти позиции. Сказать, что российский офицер ошеломлен происходящим – ничего не сказать.

Более того, командир бьется в истерике и не может понять, как десять российских боевиков не то что не могут взять в кольцо и обезоружить украинца, а буквально не могут ничего сделать из-за страха перед ним.

Дроны пришли на помощь

Пока россияне дрожали перед украинским героем, ему на помощь прилетели дроны. Здесь 10-ти оккупантам уже не поздоровилось — дронщики из 8 батальона бригады "Эдельвейс" забросали оккупантов ВОГами так, что от тех остались только куски и тряпки.

Комментарий батальона героя

По понятным причинам, деталям о бойце и даже направлении, где снятое видео в бригаде ничего не говорят. Впрочем, уточняют, что видео снято в декабре 2023 года, в один из самых ожесточенных периодов российско-украинской войны, когда россияне вновь пошли мясными штурмами в атаку на нескольких участках фронта, в частности под Авдеевкой. В батальоне же добавляют, что их боец из боя вышел жив и здоров:

"Наш же боец остался жив-здоров. Он заставил то, что осталось от врага, бежать, отстояв позицию и дождавшись подкрепления.

Дроны "решили" ситуацию в пользу ВСУ

Кстати, роль дронов в этом бою невозможно недооценить. При недостатке боеприпасов к артиллерии бойцам приходится все чаще заменять артиллерию дронами. И здесь в бой вступают как ФПВ-дроны, которые напрямую заменяют снаряд, или как на этом видео – дроны-бомбардировщики.

Как видите, несколько дронов и мастерство их операторов уравнивают шансы на поле боя с значительно превосходящими силами врага. Именно о такой тактике войны и говорил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Говорил о технологиях и Сырский, так что видим яркий пример, как те спасли жизнь украинского бойца.

В Министерстве цифровой трансформации, которое также занимается производством отечественных дронов разных типов, это понимают. Говорят, задача президента – выработать и поставить на фронт 1 миллион FPV в год – точно перевыполнят.

Казни украинских пленных

Когда россияне не могут дать достойный ответ ВСУ, они прибегают к людоедским поступкам, нарушая все возможные правила ведения войны. ВСУ зафиксировали уже 4 случай массового расстрела украинских военнопленных в момент сдачи оккупантам. Россияне снова показали свое настоящее лицо, казнив 9 военных ВСУ.

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И это, к сожалению, далеко не единственный пример. Все они находятся на рассмотрении в Офисе генпрокурора. Следователи оперативно направляют все новые материалы.

Напомним, что по Женевской конвенции, которая и регулирует правила поведения при сдаче в плен, если ваш враг сдался, бросил оружие и его действия не угрожают вашей безопасности, вы не имеете права его убивать. Такие расстрелы – это очередное военное преступление, которое невозможно простить. Этим российским оккупантам гарантирована дорога в ад, транзитом через украинский чернозем.

Команда ТСН.ua призывает украинцев поддерживать украинских бойцов на фронте! У каждого из нас есть возможность присоединиться к обороне Украины, например, задотив на те же дроны. Не забывайте, украинское единство остановило блицкриг врага в 2022-м, укрепило страну в 2023-м, а теперь должно выиграть войну.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Бл**ь, вас один человек сдерживает! ОДИН! ДЕСЯТЕРЫХ!!” Боец ВСУ заставил россиян вопить на поле боя!

Также смотрите само видео боя

Один украинский штурмовик героически отразил атаку 10 оккупантов - командир россиян бился в истерике (видео 18+)