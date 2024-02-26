Один у полі – воїн: боєць ЗСУ сам стримав і переміг 10 окупантів

ЗСУ вкотре доводять – неможливого не існує! Те що, здавалося б, можна побачити лише в американському бойовику, реалізував український боєць! Він зміг власноруч стримати десятьох окупантів під час наступу, утримати позицію і дочекатися підмоги. Його побратимам вдалося не тільки зняти на дрон цей подвиг, але й перехопити розмови окупантів. Ті були нажахані, а ворожий командир буквально волав в істериці. Про унікальний бій одного проти десятьох дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

ЗСУ – титани

Це відео точно треба побачити кожному українцю, бо подібний героїзм та сталева стійкість заслуговує найвищої поваги. Бійці 8-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, що воюють на Сході, опублікували відео, яке одночасно надихає та шокує.

На ньому їхній побратим один однесенький на позиції показує справжній бійцівський клас одразу десятьом окупантам. Бій явно не рівний! Наш боєць не здригнувшись ні на секунду, обстрілював з автомата ворога і закидував росіян гранатами.

Росіяни скаженіють від побаченого!

Але це ще не все! Бійці “Едельвейсу” підготували для нас вишеньку на торті. Під час цього “нерівного” бою, по відкритій лінії вдалося перехопити розмову командира групи росіян, яка атакувала ці позиції. Сказати, що російський офіцер ошелешений тим, що відбувається – нічого не сказати.

Більш того, командир б’ється в істериці і не може зрозуміти, як десять російських бойовиків не те що не можуть взяти в кільце і обеззброїти українця, а буквально не можуть нічого вдіяти через страх перед ним.

Дрони прийшли на підмогу

Поки росіяни тремтіли перед українським героєм, йому на підмогу прилетіли дрони. Тут 10-тьом окупантам уже було непереливки – дронщики з 8 батальйону бригади “Едельвейс” закидали окупантів ВОГами так, що від тих залишилось лиш шмаття та ганчір’я.

Коментар батальйону героя

Зі зрозумілих причин, деталей про бійця та навіть про напрямок, де зняте відео у бригаді нічого не кажуть. Утім, таки уточнюють, що відео знято у грудні 2023 року, у один з найзапекліших періодів російсько-української війни, коли росіяни знов пішли м’ясними штурмами в атаку на кількох ділянках фронту, зокрема під Авдіївкою. У батальйоні ж додають, що їхній боєць з бою вийшов живий та здоровий:

"Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення.

Дрони “вирішили” ситуацію на користь ЗСУ

До речі, роль дронів у цьому бою неможливо недооцінити. За умови нестачі боєприпасів до артилерії бійцям доводиться все частіше заміняти артилерію дронами. І тут у бій вступають як ФПВ-дрони, які напряму де факто замінюють снаряд, або як на цьому відео – дрони-бомбардувальники.

Як бачите, кілька дронів та майстерність їхніх операторів зрівнює шанси на полі бою з силами ворога, які значно переважають. Саме про таку тактику війни і говорив колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Казав про технології і Сирський, так що бачимо яскравий приклад, як ті врятували життя українського бійця.

У Міністерстві цифрової трансформації, яке також займається виробництвом вітчизняних дронів різних типів, це розуміють. Кажуть, завдання президента – виробити і поставити на фронт 1 мільйон FPV за рік – точно перевиконають.

Страти українських полонених

Коли росіяни не можуть дати гідну відповідь ЗСУ, вони вдаються до людожерських вчинків, порушуючи усі можливі правила ведення війни. ЗСУ зафіксували уже 4 випадок масового розстрілу українських військовополонених в момент здачі окупантам. Росіяни знову показали своє справжнє обличчя, стративши 9 військових ЗСУ.

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І це, на жаль, далеко не єдиний приклад. Всі вони перебувають на розгляді в Офісі генпрокурора. Слідчі оперативно направляють все нові матеріали.

Нагадаємо, що за Женевської конвенцією, яка і регулює правила поведінки при здачі у полон, якщо ваш ворог здався, кинув зброю і його дії не загрожують вашій безпеці, ви не маєте права його вбивати. Такі розстріли – це черговий військовий злочин, який неможливо пробачити. Цим російським окупантам гарантована дорога в пекло, транзитом через український чернозем.

Команда ТСН.ua закликає українців підтримувати українських бійців на фронті! Кожен з нас має можливість долучитись до оборони України, наприклад задонативши на ті ж дрони. Не забувайте, українська єдність зупинила бліцкриг ворога у 2022-му, зміцнила країну у 2023-му, а тепер має ще й виграти війну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Бл**ь, вас один человек сдерживает! ОДИН! ДЕСЯТЕРЫХ!!” Боєць ЗСУ змусив росіян волати на полі бою!

Також дивіться саме відео бою

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