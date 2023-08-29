"Он пример для всех": Игнат вспомнил, что в последний раз написал ему погибший пилот "Джус"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат пришел попрощаться с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым на позывной “Джус”, которого знал лично. Он рассказал, что в последний раз военный написал ему в мессенджере.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua с места события.

“Наконец-то я познакомился с мамой Андрея, к сожалению, в таких обстоятельствах. Увидел человека, родившего такого гениального сына. Потому что он действительно был настолько гениальным, многогранным, что трудно очень коротко вам описать все таланты, которые имел этот человек в полном расцвете сил, ему было 30 лет”, – отметил Юрий Игнат.

По его словам, "Джуса" уважали, но многие недолюбливали за его придирчивость.

“Настолько любит быть правдорубом, добиваться своей цели любыми методами. И он меня, действительно, тоже ругал иногда за эти вещи, что нужно все делать, особенно в авиации… ошибок не должно быть. Мы видим, что ошибки приводят к нежелательным последствиям", – сказал спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат рассказал, что Андрея Пильщикова знает весь мир, он ездил в США и сделал очень многое для того, чтобы в Украине появились самолеты F-16.

Его работа, поступки, активность связаны с летной работой, с волонтерством. Он покупал летчикам шлемы, комбезы, фонд, с которым он сотрудничал. Его публичность, любовь к стране, авиации – это трудно все описать. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы все наши пилоты летали на F-16, само собой, и были похожи на Андрея. Он пример для всех, эталон человека, который действительно стремится к западным реформам, как он любил говорить “вестернизации” нашего общества”, – рассказал Юрий Игнат.

Он вспомнил традицию, которой положили начало украинские пилоты, в частности, благодаря “Джусу”. В начале июня на востоке Украины погиб побратим Андрея Пильщикова Владислав Савельев на позывной NOMAD.

“Тогда вы видели, возможно, в СМИ как сжигают фортепиано. Это традиция, которая была у американских пилотов, а теперь она уже есть и у нас. На фортепиано пишут позывные лётчиков, бортовой номер самолета. Человек играет на нем и душа человека таким образом поднимается в полет, когда уже облитый авиационным керосином музыкальный инструмент пылает. Пилоты могут выразить, сказать хорошие слова", – сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, "Джус" говорил, что весь "совок" в Украине нужно "выбросить полностью". И даже прощание с погибшими побратимами уже мы делаем так, как это делают на западе, отметил Юрий Игнат

“Он хотел очень реформ. Он хотел перемен превыше всего. И последнее, что написал мне в одном из мессенджеров: "Тупо хочу туда". Не могу сказать куда именно, это один из оперативных аэродромов, где он бил оккупантов ежедневно. Он говорил, что "не хочу быть здесь, в центре, я хочу туда воевать". Это еще раз говорит о его доблести, мужестве, героизме и огромном деле, которое он сделал для всего нашего украинского народа и, думаю, для мира нашего”, – добавил он.

Напомним, в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова 29 августа простились с одним из погибших на Житомирщине пилотов – Андреем Пильщиковым. На церемонию приехали друзья, коллеги и родные Андрея. Всего около 300 человек.

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