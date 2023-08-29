“Він приклад для всіх”: Ігнат пригадав, що востаннє написав йому загиблий пілот “Джус”

Пілот зробив надзвичайно багато для того, щоб в Україні з’явилися літаки F-16.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прийшов попрощатися з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим на позивний “Джус”, якого знав особисто. Він розповів, що востаннє військовий написав йому в месенджері.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

“Нарешті я познайомився з мамою Андрія, на жаль, у таких обставинах. Побачив людину, яка народила такого геніального сина. Бо він дійсно був настільки геніальним, багатогранним, що важко дуже коротко вам описати всі ті таланти, які мав цей чоловік у повному розквіті сил, йому було 30 років”, – зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, “Джуса” поважали, але багато хто недолюблював за його прискіпливість.

“Настільки любить бути правдорубом, добиватися своєї мети будь-якими методами. І він мене, направду, теж сварив інколи за ці речі, що треба все робити, особливо в авіації… помилок не повинно бути. Ми бачимо, що помилки призводять до небажаних наслідків”, – сказав речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат розповів, що Андрія Пільщикова знає весь світ, він їздив до США та зробив надзвичайно багато для того, щоб в Україні з’явилися літаки F-16.

“Його робота, вчинки, активність пов’язані з льотною роботою, з волонтерством. Він купляв льотчикам шлеми, комбези, фонд, з яким він співпрацював. Його публічність, любов до країни, авіації – важко це все описати. Тому ми зробимо все для того, щоб всі наші пілоти літали на F-16, само собою, і були схожі на Андрія. Він приклад для всіх, еталон людини, яка дійсно прагне західних реформ, як він любив казати “вестернізації” нашого суспільства”, – розповів Юрій Ігнат.

Він пригадав традицію, яку започаткували українські пілоти, зокрема, завдяки “Джусу”. На початку червня на сході України загинув побратим Андрія Пільщикова Владислав Савельев на позивний NOMAD

“Тоді ви бачили, можливо, в ЗМІ як спалюють фортепіано. Це традиція, яку мали американські пілоти, а тепер вона вже є і у нас. На фортепіано пишуть позивні льотчиків, бортовий номер літака. Людина грає на ньому і душа людини таким чином здіймається в політ, коли вже облитий керосином, авіаційним гасом музичний інструмент палає. Пілоти можуть висловити, сказати гарні слова”, – сказав речник Повітряних сил.

З його слів, “Джус” казав, що весь “совок”, в Україні треба “викинути повністю”. І навіть прощання з полеглими побратимами вже ми робимо так, як це роблять на заході, зазначив Юрій Ігнат

“Він хотів дуже реформ. Він хотів змін понад усе. І останнє, що написав мені в одному з месенджерів: “Тупо хочу туди”. Не можу сказати куди саме, це один із оперативних аеродромів, де він бив окупанта щодня. Він казав, що “не хочу бути тут, в центрі, я хочу туди воювати”. Це ще раз говорить про його доблесть, мужність, героїзм і величезну справу, яку він зробив для всього нашого українського народу і, думаю, для світу нашого”, – додав він.

Нагадаємо, в Києві в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 29 серпня попрощалися з одним із загиблих на Житомирщині пілотів – Андрієм Пільщиковим. На церемонію приїхали друзі, колеги та рідні Андрія. Всього біля 300 людей.

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