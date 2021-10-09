Под домом Порошенко собираются толпы: порой возникают стычки

Одни говорят, что хотят спросить президента о связи с Медведчуком, другие уверяют, что против проплаченных митингов.

Масштабный протест в элитном пригороде Киева. В Козине, вблизи усадьбы пятого президента Петра Порошенко, от ночи происходит сразу два митинга, время от времени возникают стычки.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

По одну сторону сегодня от ночи были десятки юношей, правда, своих требований они не объявляли и прятались от камер. К вечеру к ним присоединились еще несколько десятков человек спортивного телосложения, которые в основном тоже избегают общения с журналистами.

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Лишь несколько митингующих сообщили, что пришли к Порошенко, чтобы спросить о его связи с Медведчуком. Накануне последнему объявили еще одну подозрение в госизмене и пособничестве терроризму. А причастность Порошенко в так называемой дела Медведчука силовики обещают проверить.

По другую сторону сегодняшнего протеста собрались митингующие, которые заверили, что они бывшие АТОшники, а в Козин приехали, чтобы выступить против проплаченных митингов. По их мнению, десятки молодых людей умышленно свезли автобусами.

Ночью между толпами произошли несколько столкновений, час назад они возобновились несмотря на значительные силы полиции.

Новости Украины: в элитном пригороде Киева состоялся протест

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