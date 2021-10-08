Финляндия — Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Текстовый репортаж важнейшего поединка "сине-желтых".

В субботу, 9 октября, сборная Украины проведет на выезде матч 7-го тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года против команды Финляндии.

Встреча состоится на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

После игры с Финляндией, сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство — дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове;

. Этот матч состоится во Львове; После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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