Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: что горит

В социальных сетях публикуют фото гигантского столба дыма, поднявшегося в небо. В ГСЧС Киева нам сообщили, что у них вызовы на ликвидацию пожара отсутствуют, горит за пределами столицы, вызовы о пожаре поступают от жителей области.

Очевидцы пишут, что видят сильный дым за городом из домов Виноградаря и Оболони.

"Пожар случился в Вышгородском районе. Наши подразделения уже выехали на помощь лесничеству, где вспыхнуло пламя. Горит территория леса, принадлежащего этому лесничеству", — рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

В Киеве 15 мая виден сильный дым. / Фото: Полиция Киевской области

В Клавдиевском лесничестве нам сообщили, что горит не их территория леса. "Наша территория лесничества граничит с местом, где возник пожар — это Вышгородский район. На помощь по ликвидации пожара мы предоставили транспорт. Огонь вспыхнул на границе Клавдиевского и Святошинского лесных хозяйств — это территория самозалесенных земель. Ориентировочно у реки Мощунка", — сообщили сайту ТСН.ua в Клавдиевском лесничестве.

Под Киевом возник масштабный пожар

Площадь и причина возгорания пока не известны. Спасатели еще не добрались до места, где возник пожар.

Напомним, в Киеве мужчина рыбачил в запретной зоне и вызвал отключение линии электропередачи.

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