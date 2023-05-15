"Успешно вытесняем врага" — эксперт об изменении тактики ВСУ под Бахмутом

Вооруженные силы Украины перешли от периодических контратак к системным, поэтому начали вытеснять врага с фланговых позиций в районе Бахмута.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что российские войска настолько увязли в Бахмуте, что им просто не хватало сил и средств для продолжения городских боев: “С россиянами происходит то, что они лучше всего умеют делать, они оставляют ранее занятые позиции и “отрицательно наступают”. Скажем так, это ожидаемый процесс, поскольку последние несколько месяцев российские оккупанты настолько увязли в Бахмуте, что им просто не хватало сил и средств для продолжения городских боев”.

У врага наблюдалась своего рода "стагнация", поэтому для укрепления позиций он начал опрокидывать дополнительные подразделения, подчеркнул эксперт: "Там какой-то результативности не было в боях, наблюдалась своего рода "стагнация", поэтому для укрепления позиций они начали опрокидывать дополнительные подразделения. Стягивали подразделения с полей, из района Бахмута, стягивали даже из-под Кременной и использовали резервную 20-ю дивизию в районе Авдеевки”.

Как результат, заметил военный обозреватель, кафиры все сконцентрировали в городе, а фланги остались ослабленными: «И, безусловно, когда Вооруженные силы Украины перешли от периодических контратак к системным контратак, мы просто стали вытеснять их с позиций и достаточно успешно это делаем как в северо -западном секторе, так и в юго-западном секторе города”.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что по состоянию на 14 мая войска РФ не достигли дополнительных подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях.

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень тяжелой. Вооруженным силам Украины удается продвигаться по городу. Впрочем, оккупанты подтягивают десантно-штурмовые отряды.

ВСУ нанесли удар по расположению российских захватчиков неподалеку от Бахмута. В результате прилета было ликвидировано около 20 захватчиков, среди которых был командир и начальник штаба бригады и один из заместителей командующего 2 АК.

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