Под Одессой нашли схрон с оружием и боеприпасами

Арсенал полицейские направили на экспертизу.
Схрон с оружием одесские полицейские вместе с оперативниками Службы безопасности нашли под мостом неподалеку Одессы.
Об этом сообщает ТСН.Ранок. 15 июля.
Противотанковые гранатометы, гранаты, запалы, патроны в стеклянных банках — все это неизвестные закопали под опорой моста.
Кто и зачем сделал тайник — еще выясняют. Также следователи пытаются установить происхождение арсенала.
Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали мины, гранаты, автоматы и пистолеты, и даже противотанковые управляемые ракеты из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе.