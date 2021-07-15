Под Одессой нашли схрон с оружием и боеприпасами

Под Одессой нашли схрон с оружием и боеприпасами

Арсенал полицейские направили на экспертизу.

Схрон с оружием одесские полицейские вместе с оперативниками Службы безопасности нашли под мостом неподалеку Одессы.

Об этом сообщает ТСН.Ранок. 15 июля.

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Противотанковые гранатометы, гранаты, запалы, патроны в стеклянных банках — все это неизвестные закопали под опорой моста.

Кто и зачем сделал тайник — еще выясняют. Также следователи пытаются установить происхождение арсенала.

Новости Украины: на трассе "Одесса-Киев" неизвестные закопали тайник с оружием

Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали мины, гранаты, автоматы и пистолеты, и даже противотанковые управляемые ракеты из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе.

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