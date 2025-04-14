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Погода в Украине: надолго ли задержится тепло и что ждать на Пасху
После накрывших Украину снегопадов возвращается весеннее тепло.
Погода в Украине в апреле удивила всех. Но сюрпризы еще не закончились.
Новая рабочая неделя порадует украинцев хорошей погодой. Какими ожидаются ближайшие дни, смотрите в эксклюзиве TСН.ua.
Сегодня, 14 апреля, в некоторых регионах ожидается +16 градусов тепла.
Утро и вечер в столице также будут ясными, а вот днем ожидается облачность, но обойдется без дождей и снега.
Погода на Пасху
За неделю до праздника, говорят, снова будет прохладная погода, однако именно 20 апреля погода обещает быть достаточно комфортной, хотя и с определенными погодными нюансами.
По предварительному прогнозу, ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.
В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов.
В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться в пределах +10+15 градусов.
Народный синоптик Станислав Щедрин предупредил о возможных заморозках на территории Украины в апреле. По его словам, на поверхности почвы в ночные часы температура может опуститься до -2 градусов, что особенно касается северо-восточных и восточных областей страны.
Напомним, что ранее другой народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» рассказал, какой будет погода в апреле и даже в мае. Он предупреждал, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, потому что один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных, да еще с осадками, что и происходило.
А уже вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. По данным Деркача, даже начало мая не принесет подлинного тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая.