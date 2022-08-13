Пополнение в мире животных: два зоопарка радуются малышам

Об этом пишет ТСН.

В Честере родился жирафёнок. Первые моменты жизни малыша зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, как он понемногу поднимается на ноги и идет к матери. Этот жирафен принадлежит к самому редкому виду Ротшильда. Назвали его Стэнли – в честь самой высокой горы в Уганде, где природозащитники борются за выживание и увеличение численности жирафов.

А вот в американском штате Нью-Мексико празднуют рождение гориллы. Пол детеныша не известен, потому что мама пока никого не подпускает. Это первая горилла, родившаяся в этом зверинце за последние 18 лет.

Напомним, что киевский зоопарк приютил более сотни зверей из разных областей и уже открылся для посетителей.

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