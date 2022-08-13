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Поповнення у світі тварин: два зоопарки радіють малечі

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Поповнення у світі тварин: два зоопарки радіють малечі

Фото: ТСН.ua

Одразу два зоопарки – у США та Британії – радіють появі малечі.

Про це пише ТСН.

У Честері народилося жирафеня. Перші моменти життя малюка зафіксували камери відеоспостереження. На них видно, як він потроху підіймається на ноги та йде до своєї матері. Це жирафеня належить до найрідкіснішого виду Ротшильда. Назвали його Стенлі – на честь найвищої гори в Уганді, де природозахисники борються за виживання та збільшення чисельності жирафів.

А от в американському штаті Нью-Мексико святкують народження горили. Стать дитинчати не відома, бо мама поки що нікого не підпускає. Це перша горила, яка народилася у цьому звіринці за останні 18 років.

Нагадаємо, що київський зоопарк прихистив понад сотню звірів із різних областей і вже відкрився для відвідувачів.

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