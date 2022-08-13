Астрологічний прогноз на 13 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна – і треба – розпочинати важливі справи. Насамперед це стосується професійних проєктів, але побутові починання – наприклад, ремонт чи будівництво – теж виявляться успішними.

Символ дня: виноградного грона.

Стихія дня Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір: жовтий, золотистий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика ймовірність отримати травму або підхопити інфекційне захворювання – вилікувати як перше, так і друге буде досить важко, тому важливо виявити обережність і не ризикувати своїм здоров'ям: не робити різких рухів, не займатися екстремальними видами спорту, не відвідувати місця масового скупчення людей .

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — як правило, вони збуваються через три дні.

Афоризм дня: "Всі кажуть, що потребують свободи, але насправді бояться її. Найбільше на світі люди бояться самотності"(Федеріко Фелліні).

Геометричні фігури дня: квадрат.

Ангел-охоронець дня: Доркан – дарує жінці надію на народження дитини.

Магія та містика дня: можна виготовляти захисні обереги та талісмани, які захистять кохану людину у найскладніших обставинах – наприклад, у зоні військових дій.

Табу дня: не можна займатися самокритикою та самокопанням.

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