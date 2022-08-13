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Астрологический прогноз на 13 августа

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Астрологический прогноз на 13 августа

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – начинать важные дела. Прежде всего это касается профессиональных проектов, но бытовые начинания – например, ремонт или строительство – тоже окажутся успешными. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика вероятность получить травму или подхватить инфекционное заболевание – вылечить как первое, так и второе будет довольно трудно, поэтому важно проявить осторожность и не рисковать своим здоровьем: не делать резких движений, не заниматься экстремальными видами спорта, не посещать места массового скопления людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – как правило, они сбываются через три дня. 

Афоризм дня: "Все говорят, что нуждаются в свободе, но на самом деле боятся ее. Больше всего на свете люди боятся одиночества" (Федерико Феллини). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Ангел-хранитель дня: Доркан – дарит женщине надежду на рождение ребенка. 

Магия и мистика дня: можно делать защитные обереги и талисманы, которые защитят любимого человека в самых сложных обстоятельствах – например, в зоне военных действий. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и самокопанием.

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