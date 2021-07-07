Пошел на обгон и "обнял" столб: в Киеве водителя вырезали из машины

Мужчина хотел обогнать попутный транспорт.
В Киеве в критическом состоянии госпитализировали водителя, которого спасателем пришлось вырезать из искореженного автомобиля.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 7 июля.
По предварительным данным, мужчина попытался обогнать попутный транспорт, выехал на полосу общественного транспорта и не удержал руль. Поскольку авто было на изношенной зимней резине — его занесло.
На скорости легковушка влетела в столб — от удара она превратился в груду металлолома.
Напомним, под Киевом на повороте к аэропорту "Борисполь" произошла жуткое ДТП: водитель автомобиля врезался в отбойник, который насквозь его протаранил.