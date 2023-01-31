"Путин – трус в душе": эксперт объяснил, почему президент России не решится на ядерный удар

Вадим Денисенко отметил, что европейские политики не осознают, что загнание Путина в угол сделает его лишь слабее.

Президент России Владимир Путин не применит ядерное оружие даже если будет загнан в угол, в частности, в случае подхода ВСУ к оккупированному Крыму.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Он ответил на вопрос о том, как будет реагировать Запад, если Силы обороны Украины подойдут у Крыму. Ведь на Западе очень боятся ядерной эскалации со стороны РФ.

"Давайте мы сначала освободим Мелитополь, а потом будем говорить о подходах к Крыму", – сказал Денисенко.

В то же время он убежден, что Путин не отважится на ядерный удар.

"Я считал, считаю и пока продолжаю быть уверенным в том, что Путин в силу своего психотипа не нажмет на ядерную кнопку. Он – трус в душе, он боится многих вещей, и он не решится это сделать. Поэтому в данном случае я считаю, что в принципе ничего страшного не произойдет, если его загнать в тупик. Загнание его в тупик не сделает его сильнее, оно наоборот делает его слабее. К сожалению, большинство европейских политиков не хотят это осознать", — заметил эксперт.

Напомним, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что заход украинских войск в Крым не будет побуждать Путина применить ядерное оружие. При этом Буданов сказал: "И Крым нам вернут".

Отметим, в середине января издание The New York Times писало, что США настроены помочь Украине атаковать цели России в Крыму, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Отмечалось, что в администрации президента США погасли опасения, что Кремль ответит на это применением тактического ядерного оружия.

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