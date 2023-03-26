Шлепнул по ягодицам: пассажирка поезда обвиняет проводника в притязаниях

Пассажирка поезда "Ясиня — Запорожье" Анна Шеремет на своей странице в Instagram рассказала о домогательствах со стороны проводника купейного вагона, на поведение которого ей пришлось пожаловаться в чат-бот поддержки Укрзализныци.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Девушка рассказала в своем сообщении в соцсети, что во время ночной поездки в поезде испытала жажду и зашла в купе проводника, чтобы приобрести бутылку воды. По ее словам, его поведение сразу показалось странным — он заглядывал в глаза и улыбался ей.

"Сначала я подумала, что это просто старший человек, возможно, у него так принято общаться. Мне это было не очень приятно, поэтому просто вежливо рассчиталась и развернулась, чтобы выйти”, — продолжает свой рассказ пассажирка.

Тогда она почувствовала, что ей задирают футболку сзади, после чего проводник якобы шлепнул ее по ягодицам.

Вернувшись в купе, девушка не смогла заснуть, волнуясь, что притязания со стороны проводника могут продолжиться. Она написала в чат-бот поддержки Укрзализныци. Ей ответили, что должен подойти начальник поезда.

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Однако за короткое время к ее купе подошел тот же проводник и стал расспрашивать, на что девушка жалуется. Пассажирка отказалась с ним общаться и что-либо рассказывать.

Наконец подошел начальник поезда, который пообщался с обеими сторонами. Разговор с ним девушка записала на диктофон и выложила в сеть.

На следующий день она позвонила по телефону на горячую линию УЗ, чтобы узнать, что проводник получил выговор.

В Укрзализныце также сообщили, что об этом случае проинформировали полицию и ждут результатов расследования. Проводника отстранили на период следственных действий от обслуживания пассажирских рейсов. Достоверно установить все обстоятельства происшествия сложно, поскольку в вагоне не установлены средства видеофиксации.

Юрист Виталий Зубик в комментарии журналистам советует в таких ситуациях вызвать полицию на станцию, чтобы сразу оформить правонарушение.

История Анны разлетелась соцсетями, украинцы поддерживают девушку.

Скандальный инцидент в поезде: наказали ли проводника, который распускал руки

Напомним, ранее в поезде "Укрзализныци" произошел скандал: военного, возвращавшегося со службы в Донецкой области домой — в Киев в отпуск, выгнали в тамбур, потому что "от него плохо пахнет". Защитник был вынужден провести там семь часов.

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