Соколов сапсанов, изъятых в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо

Из четырех птиц спасти удалось только двух. Остальные не отошли от наркоза.
Соколов сапсанов, которых пять дней назад изъяли в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 17 февраля.
Четырех усыпленных птиц с перемотанными скотчем лапами нашли в сумке, которую в багаж сдал иностранец, но сам в самолет не сел.
Известно, что соколы должны были долететь до Катара.
На Ближнем Востоке охота на этих птиц - довольно известная забава.
Пограничники передали соколов волонтерам из реабилитационного центра Киевской области.
Из четырех птиц спасти удалось только двух. Остальные не отошли от наркоза.
В небо птицы выпускали каждого отдельно.
"Птица была выпущена на свободу, возвращена в свою природную среду, это, конечно, удача и счастье, потому что дикое животное должно жить в дикой природе", — отметила основательница благотворительного фонда "Спасение диких животных" Наталья Попова.
Напомним, возле Чернобыля удалось сфотографировать уникальное животное. Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.
Читайте также: