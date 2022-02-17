Соколов сапсанов, изъятых в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо

Соколов сапсанов, изъятых в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо

Из четырех птиц спасти удалось только двух. Остальные не отошли от наркоза.

Соколов сапсанов, которых пять дней назад изъяли в аэропорту "Борисполь", выпустили в небо.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 17 февраля.

Четырех усыпленных птиц с перемотанными скотчем лапами нашли в сумке, которую в багаж сдал иностранец, но сам в самолет не сел.

Известно, что соколы должны были долететь до Катара.

На Ближнем Востоке охота на этих птиц - довольно известная забава.

Пограничники передали соколов волонтерам из реабилитационного центра Киевской области.

Из четырех птиц спасти удалось только двух. Остальные не отошли от наркоза.

В небо птицы выпускали каждого отдельно.

"Птица была выпущена на свободу, возвращена в свою природную среду, это, конечно, удача и счастье, потому что дикое животное должно жить в дикой природе", — отметила основательница благотворительного фонда "Спасение диких животных" Наталья Попова.

Соколов-сапсанов из "Борисполя" выпустили на свободу

Напомним, возле Чернобыля удалось сфотографировать уникальное животное. Сотрудник Чернобыльского заповедника встретил косулю кремового цвета.

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