Соколів сапсанів, яких вилучили у аеропорту "Бориспіль", випустили у небо

З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох. Інші не відійшли від наркозу.
Соколів сапсанів, яких п'ять днів тому вилучили у аеропорту "Бориспіль", випустили у небо.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 17 лютого.
Чотирьох приспаних птахів із перемотаними скотчем лапами знайшли в сумці, яку в багаж здав іноземець, але сам в літак не сів.
Відомо, що соколи мали долетіти до Катару.
На Близькому Сході полювання на цих птахів - доволі відома забава.
Прикордонники передали соколів волонтерам з реабілітаційного центру на Київщині.
З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох. Інші не відійшли від наркозу.
У небо птахів випускали кожного окремо.
"Птах був випущений на волю, повернений у своє природне середовище, це, звичайно, удача і щастя, тому що дика тварина повинна жити у дикій природі", - зазначила засновниця благодійного фонду "Порятунок диких тварин" Наталія Попова.
Нагадаємо, Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору.
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