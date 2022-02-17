Соколів сапсанів, яких вилучили у аеропорту "Бориспіль", випустили у небо

Соколів сапсанів, яких вилучили у аеропорту "Бориспіль", випустили у небо

З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох. Інші не відійшли від наркозу.

Соколів сапсанів, яких п'ять днів тому вилучили у аеропорту "Бориспіль", випустили у небо.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 17 лютого.

Чотирьох приспаних птахів із перемотаними скотчем лапами знайшли в сумці, яку в багаж здав іноземець, але сам в літак не сів.

Відомо, що соколи мали долетіти до Катару.

На Близькому Сході полювання на цих птахів - доволі відома забава.

Прикордонники передали соколів волонтерам з реабілітаційного центру на Київщині.

З чотирьох птахів врятувати вдалося лише двох. Інші не відійшли від наркозу.

У небо птахів випускали кожного окремо.

"Птах був випущений на волю, повернений у своє природне середовище, це, звичайно, удача і щастя, тому що дика тварина повинна жити у дикій природі", - зазначила засновниця благодійного фонду "Порятунок диких тварин" Наталія Попова.

Соколів-сапсанів із "Борисполя" випустили на волю

Нагадаємо, Біля Чорнобиля зазнімкували унікальну тварину. Спіробітник Чорнобильського заповідника зустрів козулю кремового кольору.

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