Стояв на рейках: у Херсонській області поїзд переїхав чоловіка

Стояв на рейках: у Херсонській області поїзд переїхав чоловіка

Машиніст гальмував, але трагедії уникнути не вдалося.

У Херсонській області біля смт Мирне під поїзд потрапив 30-річний чоловік. Його госпіталізували до Скадовської лікарні в тяжкому стані.

Про це повідомляє поліція Херсонської області у Facebook.

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Про подію, яка сталась близько 23 години, до поліції повідомив начальник залізничної станції, розташованої поруч з адміністративним центром Мирненської селищної громади.

Машиніст поїзда "Херсон – Вадим" розповів поліцейським, що чоловік перебував на рейках на неосвітленій ділянці. Залізничник почав екстрено гальмувати, однак наїзду уникнути не вдалося. Від удару чоловік отримав рублену рану голови та ампутацію трьох пальців на руці.

Як з’ясували поліцейські, травмований на момент події перебував нетверезим. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, неподалік залізничної станції "Слобідська" сталася трагедія. Жінка вирішила накласти на себе руки - вона кинулася під поїзд. Від отриманих травм одеситка загинула на місці події. За місцем її проживанням правоохоронці виявили передсмертну записку.

Відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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