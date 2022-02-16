В Одесі поїзд відрізав ногу чоловікові

Постраждалий отримав серйозні травми.

В Одесі, поблизу Іванівського мосту поїзд наїхав на літнього чоловіка, який перебігав колії.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Одеса INFO".

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Як розповів очевидець, дідусь перебігав колії у невстановленому місці. В результаті зіткнення чоловік травмувався – йому відтяло ногу. На місці працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, неподалік залізничної станції "Слобідська" сталася трагедія. Жінка вирішила накласти на себе руки - вона кинулася під поїзд. Від отриманих травм одеситка загинула на місці події. За місцем її проживанням правоохоронці виявили передсмертну записку.

Відомості щодо події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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