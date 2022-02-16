В Одессе поезд отрезал ногу мужчине

Пострадавший получил серьезные травмы.
В Одессе, близи Ивановского моста, поезд наехал на пожилого мужчину, перебегавшего пути.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Одесса INFO".
Как рассказал очевидец, дедушка перебегал рельсы в неустановленном месте. В результате столкновения мужчина травмировался – ему отрезало ногу. На месте работают экстренные службы.
Напомним, недалеко от железнодорожной станции "Слободская" произошла трагедия. Женщина решила покончить с собой — она бросилась под поезд. От полученных травм одесситка погибла на месте происшествия. По месту ее проживания правоохранители обнаружили предсмертную записку.
Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".
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