Мільярд гривень на книжки: на що українці витрачають "ковідну" тисячу

Мільярд гривень на книжки: на що українці витрачають "ковідну" тисячу

Багато витрачають на квитки до кінотеатрів.

Українці продовжують активно витрачати "ковідну" тисячу: найбільше грошей витратили на книжки.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Послугою "єПідтримка" вже скористалися майже дев'ять мільйонів українців. Від початку програми витратили три мільярди гривень.

Найчастіше українці за ці гроші купували книжки, розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики. Витратили на це мільярд гривень.

На другому місці за популярністтю - квитки до кінотеатрів. На це витратили понад 600 мільйонів гривень. На театри, концерти та інші розважальні заходи українці віддали майже 350 мільйонів.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.

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