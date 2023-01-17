"Сознательный терроризм": в Херсонской обларде рассказали о последствиях обстрела детской больницы

В понедельник утром, 16 января, россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне – в неонатальном корпусе выбито около 30 окон.

Первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский прокомментировал обстрелы медучреждения и рассказал о последствиях вражеской атаки.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Трудно сказать, что в их больных головах вообще, и что они там себе думали, когда кто-то отдавал приказ осуществить этот обстрел. Но я хочу сказать, анализ количества по медицинским учреждениям – это сознательный обстрел гуманитарных объектов. Я уверен, что это на самом деле сознательный терроризм, потому что это не военные цели, это запрещенные цели по правилам ведения войны. Но Российская Федерация игнорирует любые международные нормы и любые нормы гуманитарного права", — отметил он.

Он также рассказал о состоянии здания и медперсонала после обстрела.

"Все работают, все на местах, корпус, который был поврежден, не использовался, на самом деле это большая больница, не все здания там сейчас задействованы. И попадание было именно возле того корпуса, который не использовался, он поврежден, там было выбито около 30 окон взрывной волной. Но сейчас уже работаем над, чтобы сохранить этот корпус. Больница работает", — резюмировал Соболевский.

Обстрелы Херсона

Во вторник, 17 января, российская армия обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне. Это уже второй удар по предприятию – во время первого, состоявшегося 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но не коснулись здания.

В понедельник, 16 января, после 14.00 российские оккупанты начали интенсивный обстрел города Херсона. Под огонь оккупантов попали жилые кварталы и детская больница.

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