Строили 30 лет: в Киеве открыли новый мост (фото, видео)

Его строили десятилетиями и, наконец, это произошло. Подольско-Воскресенский мост в Киеве через Днепр открыли, но ездить по нему сможет далеко не каждый. Кому движение будет разрешено и во сколько обошлось строительство века – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Намек от Кличко

Сметная стоимость моста увеличилась в несколько раз, он сменил уйму строителей и стал едва ли не самым дорогим сооружением в Украине. Но — "Вскоре". С такими словами мэр столицы проехался по мосту и намекнул, что вот-вот это произойдет.

Кличко пообещал, что киевляне будут удивлены: "Было много спекуляций, потому что в представлении киевлян этот мост – это арка через Днепр. Но все, кто поедет через этот мост, будут удивлены, потому что 9,5 километров моста в воздухе над островами и Днепром”.

Этот день настал!

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И вот, наконец! Подольско-Воскресенский мост в Киеве через Днепр был открыт 1 декабря. Без преувеличения – это строительство века, поскольку возводили его более 30 лет. И вот этот день настал, и мост наконец-то соединит Русановку с Воскресенкой и Подолом и снизит нагрузку на Северный. Но вот ездить им пока смогут далеко не все. Мост будет открыт только для общественного транспорта, экстренных служб и военных. К слову, через мост запустят новый автобусный маршрут №111 от Площади Украинских Героев, который довезет киевлян и гостей до станции метро "Левобережная". Первые авто уже тронулись по долгожданному мосту.

Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна». Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км. Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. А ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це - важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності. Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року. Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна. Сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену. Триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення. Отже – автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину! Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 1 грудня 2023 р.

Как строился мост века?

А теперь о самом мосте и всей этой истории с его строительством на десятки лет. В генеральный план Киева эту переправу внесли еще при СССР в 1986 году. Два года разрабатывался план и технико-экономическое обоснование, но в первый раз нога строителей ступила туда только в 1993 году. На тот момент проект оценили в 40 млрд 701 млн купоно-карбованцев. Построить мост планировали за 9 лет и в 2002 – открыть, но уже в 1997-м работы прекратили из-за тяжелого финансового состояния столицы. От каждой власти киевляне слышали, что мост достроят, но… напрасно. За этот период только сметная стоимость работ неоднократно увеличивалась, а обещания закончить строительство все оттягивались во времени. В 2002 году за мост снова взялись и внесли в генплан Киева, из местного и госбюджета выделили еще 4 млн грн на строительство, все деньги были освоены. В 2003 году на строительство было выделено еще 2,6 млн грн, освоили только миллион. В 2004 году Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства Подольско-Воскресенского моста. Стоимость проекта уже на тот момент составила более 5 млрд 66 ммлн гривен. В 2004-2011 годах из государственного и местных бюджетов финансировалось строительство моста, больше всего денег было выделено в 2007-м — 633,9 млн грн, из них освоили 477,7 млн. Но выделением средств не было видно конца-края, потому что уже в 2012 году стоимость строительства снова выросла, тогда уже киевская администрация переутвердила смету – более 7 млрд 628 млн грн.

Но даже за это время бывало, что строительство останавливали, причина – нехватка финансирования. В 2013 году работы возобновили, а в 2016 году проект строительства снова был переутвержден и стоимость его снова выросла – уже до более 11 млрд 251 млн грн. Новый проект предусматривал 6 полос движения транспорта и два пути для метрополитена. Всего в 2002-2018 годах на строительство выделили 5,7 млрд грн, а освоили – 4,5 млрд. По состоянию на первое полугодие 2020 сумма выделенных на проект средств выросла до 9,8 млрд грн. По состоянию на начало 2021 года Подольско-Воскресенский мост был готов на 82%, а накануне КГГА в очередной раз переутвердила проект строительства и повысила его стоимость почти до 20 миллиардов.

Дополнительное выделение средств и коррупция вокруг строительства

В 2022 году деньги снова понадобились. И в октябре на достройку Подольско-Воскресенького моста Киевсовет выделил дополнительные 183 млн грн из местного бюджета. Такое решение приняли депутаты 11 октября 2022 во время внеочередного заседания Киевсовета. То есть это уже во время полномасштабной войны в стране. Впрочем, директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор возразил, что Киевсовет выделял дополнительные миллионы на достройку Подольско-Воскресенского моста, а решение было лишь формальностью. Об этом сообщала пресс-служба КГГА. Так что уже сумма перевалила и за 20 млрд. Только вслушайтесь в эти цифры!

Неудивительно, что мост был лакомым куском для коррупционеров, и во время строительства прокуратура не раз открывала уголовные производства по хищению денег на этом строительстве. Так и в 2023 году Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении еще трем должностным лицам. Под суд пойдут директор и председатель наблюдательного совета генподрядной организации, а также директор субподрядной организации. Их подозревают в хищении 104 млн грн. Эти трое решили потянуть время и подписали очередные акты приемки выполненных строительных работ, касающиеся затрат на аренду и эксплуатацию специальных машин и механизмов в ходе строительства.

И таких эпизодов много. Вот, например, в мае 2023 года прокуратура уже передавала в суд обвинительный акт в отношении руководителя генподрядной организации по факту растраты более 36 млн грн из-за завышения стоимости работ.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозионной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

В то же время, согласно выводу экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн грн.

В октябре 2021 года Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрениях по делу о хищении около 150 млн грн на строительстве Подольского моста. Напомним, что и 16 августа 2021 года вышеупомянутым руководителю коммунального предприятия и генподрядчику было сообщено о подозрении из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Строили 30 лет: в Киеве открыли НОВЫЙ МОСТ! Исторические кадры! ".

Напомним, старт строительства метро на Троещину и троллейбусных линий до Броваров и Бучи анонсирован в Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы. Общий бюджет этой программы составляет 34 млрд 783,627 млн грн.

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