Будували 30 років: у Києві відкрили новий міст (фото, відео)

Його будували десятиліттями, й нарешті це сталося. Подільсько-Воскресенський міст у Києві через Дніпро відкрили, але їздити ним зможе далеко не кожний. Кому рух буде дозволений і у скільки стало будівництво століття – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.UA.

Натяк від Кличка

Кошторисна вартість моста збільшилася в кілька разів, він змінив купу будівельників і став чи не найдорожчою спорудою в Україні. Але – “незабаром”. З такими словами мер столиці проїхався мостом і натякнув, що от-от це станеться.

Кличко пообіцяв, що кияни будуть здивовані: "Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст – це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометра моста в повітрі над островами і Дніпром”.

Цей день настав!

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І от нарешті! Подільсько-Воскресенський міст у Києві через Дніпро відкрили 1 грудня. Без перебільшення – це будівництво століття, адже зводили його понад 30 років. І от цей день настав, і міст нарешті з'єднає Русанівку з Воскресенкою та Подолом і знизить навантаження на Північний. Але от їздити ним наразі зможуть далеко не всі. Міст буде відкритий тільки для громадського транспорту, екстрених служб і військових. До слова, через міст запустять новий автобусний маршрут №111 від Площі Українських Героїв, який довезе киян і гостей міста до станції метро "Лівобережна". Перші авто вже рушили довгоочікуваним мостом.

Сьогодні, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану, ми відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусне сполучення для пасажирів з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Зокрема, на першому етапі, тут працюватиме автобусний маршрут № 111 за напрямком «Станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Лівобережна». Подільсько-Воскресенський мостовий перехід – це найбільший з обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км. Ще кілька років тому першим етапом запуску обʼєкту ми планували і обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Всім скептикам та тим, хто намагався заблокувати роботи на обʼєкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій. А ми продовжуємо будівництво цього мостового переходу. Адже це - важливий об’єкт для життєдіяльності міста, а також для його обороноздатності. Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення. І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року. Підкреслю: як ми і говорили раніше, запуск руху автотранспорту – це перший крок до наступного суперважливого для мешканців міста етапу – метро на Троєщину. І частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі аркового мосту. А далі метро має піти під землю. І роботи з облаштування тунелів теж активізуємо. Нас суттєво уповільнили спочатку пандемія, а потім широкомасштабна війна. Сьогодні відбуваються підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями. А також продовжується зведення насипу земляного полотна на ділянці Русанівських садів з будівництвом гілок метрополітену. Триває монтаж та укрупнення металоконструкцій прогонових будов від Центральної Садової в бік залізниці. Споруджують підпірні стіни та влаштовують мережу зовнішнього освітлення. Отже – автопроїзд ми забезпечили. В кінці наступного року він буде можливим вже і на вулицю Бальзака. А фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину! Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 1 грудня 2023 р.

Як будувався міст століття?

А тепер про сам міст і всю цю історію з його будівництвом на десятки років. До генерального плану Києва цю переправу внесли ще за часів СРСР 1986 року. Два роки розроблявся план і техніко-економічне обґрунтування, але вперше нога будівельників ступила туди лише 1993 року. На той момент проєкт оцінили у 40 млрд 701 млн купоно-карбованців. Побудувати міст планували за 9 років і 2002-го – відкрити, але вже 1997-го роботи припинили через важке фінансове становище столиці. Від кожної влади кияни чули, що міст добудують, але … марно. За цей період лише кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалася, а обіцянки закінчити будівництво щораз відтягувалися в часі. 2002 року за міст знову взялися і внесли до генплану Києва, з місцевого та держбюджету виділили ще 4 млн грн на будівництво, всі гроші були освоєні. 2003 року на будівництво виділили ще 2,6 млн грн, освоїли лише мільйон. 2004 року Київська міська державна адміністрація затвердила проєкт будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Вартість проєкту вже на той момент становила понад 5 млрд 66 мільйонів гривень. 2004-2011 років із державного та місцевих бюджетів фінансувалося будівництво моста, найбільше грошей було виділено 2007-го – 633,9 млн грн, з них освоїли 477,7 млн. Але виділенням коштів не було видно кінця-краю, бо вже 2012-го вартість будівництва знову зросла, тоді вже Київська адміністрація перезатвердила кошторис – до понад 7 млрд 628 млн грн.

Та навіть за цей час бувало, що будівництво спиняли, причина – брак фінансування. 2013-го роботи поновили, а 2016 року проєкт будівництва знову був перезатверджений, і вартість його знову зросла – вже до понад 11 млрд 251 млн грн. Новий проєкт передбачав 6 смуг руху транспорту і дві колії для метрополітену. Загалом 2002-2018 років на будівництво виділили 5,7 млрд грн, а освоїли – 4,5 млрд. Станом на перше півріччя 2020 року сума виділених на проєкт коштів зросла до 9,8 млрд грн. Станом на початок 2021 року Подільсько-Воскресенський міст був готовий на 82%, а напередодні КМДА вчергове перезатвердила проєкт будівництва і підвищила його вартість до майже 20 мільярдів.

Додаткове виділення коштів і корупція навколо будівництва

2022 року гроші знову знадобилися. І в жовтні на добудову Подільсько-Воскресенького мосту Київрада виділила додаткові 183 млн грн з місцевого бюджету. Таке рішення ухвалили депутати 11 жовтня 2022 року під час позачергового засідання Київради. Тобто це вже під час повномасштабної війни у країні. Втім, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор заперечив, що Київрада виділяла додаткові мільйони на добудову Подільсько-Воскресенського мосту, а її рішення було лише формальністю. Про це повідомляла пресслужба КМДА. Отож, сума вже перевалила і за 20 млрд. Лише вслухайтеся в ці цифри!

Не дивно, що міст був ласим шматком для корупціонерів, адже під час будівництва прокуратура неодноразово відкривала кримінальні провадження щодо розкрадання грошей на цьому будівництві. Так і 2023 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру ще трьом посадовим особам. Під суд підуть: директор і голова наглядової ради генпідрядної організації, а також директор субпідрядної організації. Їх підозрюють у розкраданні 104 млн грн. Ці троє вирішили потягнути час і підписали чергові акти приймання виконаних будівельних робіт, що стосуються витрат на оренду та експлуатацію спеціальних машин і механізмів під час будівництва.

І таких епізодів багато. От, наприклад, у травні 2023 року прокуратура вже передавала до суду обвинувальний акт стосовно керівника генпідрядної організації за фактом розтрати понад 36 млн грн через завищення вартості робіт.

Крім того, упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником і підрядниками складено та підписано акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту.

Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Сума завищення становить близько 1,8 млн грн.

В жовтні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозри у справі про розкрадання приблизно 150 млн грн на будівництві Подільського мосту. Нагадаємо, що і 16 серпня 2021 року вищезгаданим керівникові комунального підприємства та генпідрядникові було повідомлено про підозру через завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму понад 4,5 млн грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Будували 30 років: у Києві відкрили НОВИЙ МІСТ! Історичні кадри!".

Нагадаємо, старт будівництва метро на Троєщину та тролейбусних ліній до Броварів і Бучі анонсовано в Міській цільовій програмі розвитку інфраструктури Києва на 2024-2025 роки. Загальний бюджет цієї програми становить 34 млрд 783,627 млн грн.

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