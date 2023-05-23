"Тема перегрета": в Минобороны Украины прокомментировали контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр пояснила, что Украина с 24 февраля 2022 года находится в обороне от вторжения России, а такие действия, в частности, включают контрнаступательные действия. По ее словам, в последнее время тема контрнаступления Вооруженных сил Украины несколько "перегрета".

Об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

"Я только что вернулась из командировки с нашими военными капелланами, и у нас были встречи с епископами разных церквей. Вообще, первый вопрос, который задает духовенство: так а что там контрнаступление? Но здесь следует понимать, что с 24 февраля 2022 года мы постоянно находимся в состоянии активной обороны. Наша стратегическая цель – вернуть все наши временно оккупированные территории, и в рамках этой обороны – огромный комплекс мер. Это не только оборона в буквальном смысле, это контрнаступательные действия, которые есть постоянно. Просто мы не акцентировали внимание на этом, военные делают свою работу. Это подготовка резервов, это планирование. Это даже, если мы говорим о Бахмуте, одна из его задач была – создавать концентрацию сил врага в том месте для того, чтобы реализовывать другие планы на другом участке. И они реализовывались, мы об этом позже объявим, что было сделано", — отметила заместитель министра обороны.

Маляр подчеркнула, что на линии фронта постоянно идут действия, и контрштурмы на тех направлениях, где наступает враг, например, на Авдеевском, на Марьинском направлениях.

"Они (оккупанты — ред.) не могут продвигаться, потому что с нашей стороны идет активная оборона и в том числе, контрштурмы. Поэтому, относительно контрнаступления, так неправильно ставить на этом акцент, — это все есть оборона Украины, там есть, в в том числе контрнаступательные действия", — подчеркнула она.

Напомним, оккупанты продолжают пытаться полностью захватить Бахмут. Они считают город стратегическим центром. В настоящее время российские силы пытаются прорвать оборону украинских войск в юго-западной части города.

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