Ушел под землю: фасад детского сада в Киеве просел на полметра

Шевченковская райгосадминистрация приняла решение о закрытии этого детского сада, кстати, он был с кардиологическим направлением.

Фасад детского сада в Киеве просел на полметра. По предварительным данным – из-за ремонта в укрытии. Случилось это – накануне ночью. Так что, к счастью, никто из детей и персонала не пострадал. Но то, что узнала прокуратура о подрядчике, вызывает очень много вопросов. И это – еще мягко сказано! Подробности – в сюжете ТСН.

Второй день подряд в стенах этого садика не слышно детского смеха. Территорию огородили ограничительной лентой. Зайти внутрь не разрешают патрульные. Говорят, из соображений безопасности. Накануне ночью садик частично ушел под землю – съехали окна и треснул кирпич. По предварительным данным, стена просела при ремонте укрытия. С журналистами заведующая общаться не хочет.

Рядом с заведением разрыта земля. Двор усеян мешками со строительным мусором. Тендер на капремонт убежища в этом детском саду провели в ноябре этого года. По данным системы публичных закупок Prozorro – соглашение было заключено с ФЛП Макаренко. За 1 миллион 200 тысяч гривен подрядчик должен был усилить стены металлическими конструкциями, отремонтировать пол и обустроить вход в подвал.

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"Это ФЛП, женщина, которая занимается предпринимательской деятельностью, согласно документам с сентября 23-го года. Имеет двух наемных работников, один из которых – ее муж. Нет специального образования в строительной сфере… Работы, которые проводились именно для выемки почвы – это проводили рабочие, которых наняли через интернет-сайт ОЛХ", — рассказала спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец.

"Садочок был с кардиологическим направлением. Там были соответствующие и медицинские средства. Жаль, конечно, что так произошло… Мы приняли решение по его закрытию. И ходивших туда детей мы перевели в соседние садики", — рассказал глава Шевченковской РГА в городе Киеве Александр Поповцев.

Насколько существенны масштабы разрушений, определит экспертиза. Правоохранители уже открыли уголовные производства по двум статьям – служебная халатность и присвоение средств путем злоупотребления служебным положением.

"Руководитель управления Шевченковской РГА, которая заключала договор с этим подрядчиком, обвиняется в другом уголовном производстве. Там ущерб составляет около 8 миллионов гривен. Обвинительный акт в отношении этого лица сейчас рассматривается судом", — сообщила Надежда Максимец.

В Офисе генпрокурора говорят, что ФЛП Макаренко получила полную сумму по договору еще до окончания всех работ.

И случай с просевшей стеной – не единственный. Неделю назад в соседнем районе в укрытии школы обвалился потолок. Произошло это во время воздушной тревоге, когда в убежище находились дети. После этого инцидента в Киеве инициировали инспекцию всех укрытий относительно безопасности. Сколько уже удалось проверить – военная администрация не говорит. Впрочем, уверяют – укрытия, которые не отвечают требованиям, уже удалили с карты.

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