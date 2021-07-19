В Бердичеве во время конфликта застрелили мужчину

В Бердичеве во время конфликта застрелили мужчину

Пули были резиновые, но одна из них стала смертельной.

Смертельная стрельба в Житомирской области состоялась в магазине Бердичева между мужчинами.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Отношения начали выяснять двое мужчин. Когда вышли на улицу, один из них выхватил нож и стал им размахивать. Второй позвал на подмогу приятеля и тот приехал с пистолетом. Когда оппонент бросился с ножом, начал стрелять. И хотя пули были резиновыми, одна из них стала смертельной. Мужчина скончался еще до приезда скорой.

Молодой человек, который стрелял, пытался бежать, но уже через час полиция нашла его в травмпункте. Сейчас ему инкриминируют умышленное убийство.

«Во время выяснения отношений было осуществлено несколько выстрелов, которые привели к смерти 53-летнего бердичивлянина. Подозреваемый это 32-летний житель столицы, сейчас задержан», — рассказали в полиции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку