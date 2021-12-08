В Черновцах маршрутка на переходе сбила мужчину

В Черновцах маршрутка на переходе сбила мужчину

Из-за скользкой дороги водитель маршрутки не справился с управлением

В Черновцах маршрутка сбила пешехода прямо на пешеходном переходе.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На кадрах, снявших свидетели в центре города, видно: мужчина пересекает дорогу переходом и попадает под маршрутки, от удара того отбрасывает на несколько метров.

66-летний пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. Он находится в реанимации, в тяжелом состоянии. У мужчины открыта черепно-мозговая травма. Прогнозы медики пока не дают.

По данным правоохранителей, 48-летний водитель маршрутки не справился с управлением – дорога в момент аварии была очень скользкая. Техническое состояние маршрутки обследуют эксперты.

Новости Черновцов: в центре города маршрутка прямо на зебре сбила 66-летнего мужчину

Читайте также:

Мама с дочерью и влюбленная пара: стало известно, кто погиб в крушении маршрутки под Черниговом

В Минздраве назвали регионы, где по крайней мере одной дозой от COVID-19 вакцинировано уже 50% взрослых украинцев

В Киеве из-за непогоды падают деревья: повреждены автомобили