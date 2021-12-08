У Чернівцях маршрутка на переході збила чоловіка

У Чернівцях маршрутка на переході збила чоловіка

Через слизьку дорога водій маршрутки не впорався з кермуванням

У Чернівцях маршрутка збила пішохода просто на пішохідному переході.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На кадрах, які зафільмували свідки у середмісті, видно: чоловік перетинає дорогу переходом і потрапляє під маршрутки, від удару того відкидає на кілька метрів.

66-річного потерпілого ушпиталили до лікарні швидкої медичної допомоги. Він у реанімації, у тяжкому стані. У чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Прогнози медики поки не дають.

За даними правоохоронців, 48-річний водій маршрутки не впорався з кермуванням - дорога в момент аварії була дуже слизька. Технічний стан маршрутки обстежують експерти.

Новини Чернівців: у середмісті маршрутка просто на зебрі збила 66-річного чоловіка

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