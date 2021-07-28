В доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети

В доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети

Семья успела спастись.

Четыре человека погибли в крушения на Прикарпатье в селе Шепаровцы. В Коломыйском районе легкомоторный самолет упал на частный жилой дом и загорелся. Пилот и трое пассажиров, находившихся на борту, погибли.

Об этом со места трагедии сообщает корреспондент ТСН Алла Пасс.

4-местный спортивный самолет взлетел с коломыйского аэродрома малой авиации — это совсем близко от Шепаривцяв. Погибли все, кто был на борту. Это трое пассажиров и пилот. Пассажиры, по предварительной информации полиции, иностранцы. А вот пилот — Игорь Табанюк — владелец коломыйского аэродрома.

В момент падения самолета в жилом доме, на который он упал, были люди. Услышав грохот, они чудом успели выскочить на улицу. Хозяин говорит: самолет сначала задел крышу соседнего дома, а затем врезавшись в их дом, взорвался.

«Старшая дочь с детьми — сын и дочь, были. Услышали удар и взрыв и выбежали. Сначала был удар о крышу соседней, а потом уже взрыв», — рассказывает мужчина.

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А очевидцы рассказывают, что за считанные минуты перед катастрофой самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа, и вроде низко над землей.

Управлял самолетом Игорь Табанюк — опытный пилот. Военный летчик с 40-летним стажем. Более 10 последних лет в Коломые возрождал малую авиацию. На каждой встрече с журналистами говорил, что делает это ради памяти о своем младшем сыне Денисе, также летчике, который разбился 2013 году.

На месте катастрофы сейчас работают спасатели и полиция. Специальная комиссия выясняет, почему упал самолет.

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