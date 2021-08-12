В этом году на параде откажутся от "совковщины" — министр

В этом году на параде откажутся от "совковщины" — министр

Уже четвертые сутки военные отрабатывают парадный ход.

Тысячи военных, театральное действо и арт-салют: в эти минуты в Киеве проходит репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

С самого утра на взлетной полосе завода Антонова военные с оркестром и оружием чеканят шаг. В день 30-летия Независимости на Крещатике и Майдане украинцы увидят 5000 защитников и спецслужащих, это 36 пеших расчетов.

Вместе с пешими армейцами тренируются и авиаторы. В частности истребители МиГ-27 и украинская «Мрія». Также будет и летная техника ГСЧС и полиции.

Парадный шаг отрабатывают уже 4 сутки. Среди военных тренируются и ветераны. Участники парада говорят, что репетировать довольно трудно из-за жары.

Известно, что парад начнется из вынесения огромного флага. Далее пойдут «коробки» военнослужащих, а дальше будет техника, в этом году будет среди них и тяжелая техника.

Организаторы говорят, что в этом году в проведении парада отказались от нескольких советских традиций. Министр обороны Андрей Таран рассказал некоторые детали, в частности, не будет объезда военных на транспорте. По его словам — эта традиция сохраняется только в России.

Новости Украины: в Киеве проходит репетиция военного парада ко Дню Независимости

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