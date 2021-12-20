В Киеве из-за непогоды сошел с рельсов трамвай и блокировал движение на Подоле

В Киеве из-за непогоды сошел с рельсов трамвай и блокировал движение на Подоле

Трамваи, следовавшие за ним следом, теперь заблокированы.

Обильный снегопад, который начался в Киеве менее часа назад, уже натворил беды. На Подоле по улице Кирилловской в сторону метро Контрактовая площадь сошел с рельсов трамвай.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Хвостовую часть трамвая занесло прямо на припаркованный автомобиль на обочине. Трамваи, следовавшие за ним следом, теперь заблокированы. Поэтому людям, которые обычно в час пик добираются домой именно этим видом транспорта, лучше выбрать другие варианты.

Непогода наделала беды и на Харьковщине. Там накануне пошел снег, дороги мгновенно стали скользкими — патрульные уже насчитали более сотни аварий. Автомобили на дорогах крутило, как на коньках. Два человека погибли, семеро получили травмы. Утром снег утих и даже потеплело, но гололедица стала еще больше.

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