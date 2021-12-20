В Германии на Новый год введут "легкий локдаун": подробности

В Германии на Новый год введут "легкий локдаун": подробности

Немцы должны ограничить свои социальные контакты в конце декабря.

В Германии в конце декабря власти планируют ввести "легкий локдаун", чтобы снизить рост заболеваемости и распространение "Омикрон"-штамма COVID-19.

Об этом сообщает издание Bild.

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Карантин будет относиться ко всем гражданам, независимо от наличия вакцинации или перенесенного коронавируса. Речь идет об ограничении социальных контактов людей.

Планируется, что встречи в помещениях и на свежем воздухе смогут проводить не более 10 человек. Все клубы и дискотеки будут закрыты. По данным издания, ввести ограничения планируется с 28 декабря.

"Чтобы замедлить распространение варианта (коронавируса) Омикрон, необходимы дальнейшие ограничения контактов для вакцинированных и переболевших", — цитирует Bild проект решения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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